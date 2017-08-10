Мэр Хабаровска хочет привлечь предприятия к ремонту разбитых ими дорог
Он хочет видеть их руководителей и сотрудников более ответственными.
Он хочет видеть их руководителей и сотрудников более ответственными.
Мэр Хабаровска считает, что в ремонт дорог в промышленных узлах города должны внести вклад находящиеся вокруг предприятия. Именно их транспорт создаёт основную нагрузку на проезжие части, которые со временем приходят в негодность. Об этом Александр Соколов заявил во время объезда площадок, где идут работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Так же, по мнению градоначальника, руководители и сотрудники предприятий, работающих в промузлах города, должны быть более ответственными и бережно относиться к окружающей среде.
«Мы должны поработать ещё со строителями, с предприятиями стройиндустрии. Мы должны поднять уровень требований к переработке отходов железобетона. Ведь бросают, где попало и что попало. Сегодня, пожалуй, лишь изредка можно встретить брошенную автомобильную резину, а ведь раньше покрышки лежали на каждом углу, валялись во всех оврагах. Сегодня этого явления нет.
Большинство дорог в промышленных зонах «завязано» на территории опережающего
«Технологическая сложность,
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в Хабаровской агломерации (городе и пригороде) на проекты федерального проекта выделен большой объём денег — 1 миллиард 200 миллионов рублей. Сейчас, в частности, идёт ремонт улиц Донской, Целинной, Суворова и Сидоренко.