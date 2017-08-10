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06:31 (мск), источник: Восток Медиа

Мэр Хабаровска хочет привлечь предприятия к ремонту разбитых ими дорог

Он хочет видеть их руководителей и сотрудников более ответственными.

Источник: Восток Медиа

Мэр Хабаровска считает, что в ремонт дорог в промышленных узлах города должны внести вклад находящиеся вокруг предприятия. Именно их транспорт создаёт основную нагрузку на проезжие части, которые со временем приходят в негодность. Об этом Александр Соколов заявил во время объезда площадок, где идут работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает РИА «Восток-Медиа — Хабаровск». Так же, по мнению градоначальника, руководители и сотрудники предприятий, работающих в промузлах города, должны быть более ответственными и бережно относиться к окружающей среде.

«Мы должны поработать ещё со строителями, с предприятиями стройиндустрии. Мы должны поднять уровень требований к переработке отходов железобетона. Ведь бросают, где попало и что попало. Сегодня, пожалуй, лишь изредка можно встретить брошенную автомобильную резину, а ведь раньше покрышки лежали на каждом углу, валялись во всех оврагах. Сегодня этого явления нет. Когда-то даже и слово “газон” не выговаривали в городе, потому что его не было. Сегодня это всё есть. Научились выговаривать слово “мусоропереработка”, сегодня и это есть», — поделился Александр Соколов.

Большинство дорог в промышленных зонах «завязано» на территории опережающего социально-экономического развития. Поэтому сейчас для инвесторов важно, чтобы были хорошие подъезды к предприятиям, чтобы вокруг работала инфраструктура. Привести эти транспортные артерии в нормативное состояние будет нелегко — к такому выводу пришёл и глава региона, и мэр.

«Технологическая сложность, во-первых, в том, что все объекты ТОРов находятся на болотах. И они не осушены. Поэтому нам приходится параллельно со строительством, с ремонтом решать вопросы осушения. Потому что в то время, когда строили дороги, просто укладывали бетон на болота. Например, дорога к МПС “Южная” — когда её стали разбирать, обнаружили пять слоёв бетона. Конечно, это не по-хозяйски сделано, хоть и за многие годы. Почему так произошло? Да потому что руководители предприятий вместо того, чтобы отвести воду от дорог и своих территорий, просто засыпали всё, а потом эти дороги приходили в упадок. Кроме всего прочего, нельзя, наверное, назвать добросовестной работу руководителей и коллективов, которые выбрасывают вдоль дорог мусор со своих территорий. Так когда-то было и в городе — но это мы всё уже забыли», — рассказал Александр Соколов.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в Хабаровской агломерации (городе и пригороде) на проекты федерального проекта выделен большой объём денег — 1 миллиард 200 миллионов рублей. Сейчас, в частности, идёт ремонт улиц Донской, Целинной, Суворова и Сидоренко.

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