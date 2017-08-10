В библиотеки районов Омской области проведут Интернет
Деньги на это выделили из регионального бюджета.
Деньги на это выделили из регионального бюджета.
Библиотеки районов Омской области получат широкополосный доступ в Интернет, сообщает
Для этого из областного бюджета муниципалитетам выделили субсидии. Районы, которым не хватает денег на обеспечение учреждений доступом в Сеть, получат дополнительные субвенции за счёт ассигнований, которые предназначены региональному минкульту.
Их распределили в соответствии с подпрограммой «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» госпрограммы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014−2020 годы.
«Интернет должен быть в библиотеках: туда приходят дети, у которых нет компьютера или доступа в сеть. Библиотека должна стать зоной притяжения, ведь там они могут заниматься, читать или искать информацию», — считает губернатор Виктор Назаров.