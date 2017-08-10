В библиотеки районов Омской области проведут Интернет

Источник: Reuters

Библиотеки районов Омской области получат широкополосный доступ в Интернет, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Для этого из областного бюджета муниципалитетам выделили субсидии. Районы, которым не хватает денег на обеспечение учреждений доступом в Сеть, получат дополнительные субвенции за счёт ассигнований, которые предназначены региональному минкульту.

Их распределили в соответствии с подпрограммой «Поддержка органов местного самоуправления по осуществлению полномочий в сфере культуры» госпрограммы Омской области «Развитие культуры и туризма» на 2014−2020 годы.