Толкающие тролейбус женщины удивили пользователей Сети
Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.
Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.
Пользователей Казнета удивило видео, на котором женщины толкали тролейбус, передает Zakon.kz.
Видеозапись под названием «Девять бабуль — это сила» была опубликована в Instagram на странице «ztb_video». С момента публикации видео набрало более 115 тысяч просмотров.
Судя по всему, действие происходило в Алматы. На кадрах видно, как женщины и полицейский дружно толкали тролейбус. Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.
Более ста пользователей оставили комментарии: «Все дружно в поликлинику», «Если у бабушки есть сила, то это уже дедушка», «а остальные смотрят весело вокруг», «а что, любишь кататься, люби и сани возить», «А где мужчины? Снимают на камеру?».