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07:07 (мск), источник: Zakon.kz

Толкающие тролейбус женщины удивили пользователей Сети

Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.

Пользователей Казнета удивило видео, на котором женщины толкали тролейбус, передает Zakon.kz.

Видеозапись под названием «Девять бабуль — это сила» была опубликована в Instagram на странице «ztb_video». С момента публикации видео набрало более 115 тысяч просмотров.

Судя по всему, действие происходило в Алматы. На кадрах видно, как женщины и полицейский дружно толкали тролейбус. Были ли мужчины по другую сторону транспорта неизвестно.

Более ста пользователей оставили комментарии: «Все дружно в поликлинику», «Если у бабушки есть сила, то это уже дедушка», «а остальные смотрят весело вокруг», «а что, любишь кататься, люби и сани возить», «А где мужчины? Снимают на камеру?».

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