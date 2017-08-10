Систему «Лесрегистр» запустили для борьбы с незаконными рубками леса в Иркутской области
1,5 тысячи пунктов приема, переработки и отгрузки древесины уже поставлено на учет.
1,5 тысячи пунктов приема, переработки и отгрузки древесины уже поставлено на учет.
Информационную систему «Лесрегистр» запустили в эксплуатацию для борьбы с незаконными рубками леса в Иркутской области. По состоянию на начало августа 2017 года на учет в системе «Лесрегистр» поставлено около 1,5 тысячи пунктов приема, переработки и отгрузки древесины у 1070 предприятий, подано 1335 отчетов о работе данных пунктов за июнь 2017 года. Отметим, что Иркутская область стала первым субъектом РФ, где внедряется информационная система. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Правительством Иркутской области ведется работа по приобретению идентификационных карт и обеспечению их выдачи лесопользователям с августа текущего года в соответствии с лесной декларацией или договором
«В целях борьбы с незаконной заготовкой древесины должно быть предусмотрено распространение обязательных требований по поштучной маркировке древесины ценных пород не только при экспорте, но и при обороте на территории РФ. Иркутская область, одна из наиболее проблемных в области лесопользования, стала первым субъектом РФ, где внедряется ИС “Лесрегистр”», — сообщил глава Минприроды России Сергей Донской.
В рамках Года экологии в России планируется также создать институт общественного контроля — сформировать штат общественных лесных инспекторов в субъектах РФ и привлекать граждан и общественные организации к мероприятиям по выявлению и профилактике нарушений лесного законодательства.
Напомним, второй этап пилотного проекта по маркировке древесины проводится в Иркутской области в конце июня. Пути решения по вопросам его реализации обсудили на заседании рабочей группы в правительстве региона. Совещание состоялось под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.
Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, депутаты Заксобрания Иркутской области, их коллеги из соседних регионов, члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям посетили пункты приема, переработки и отгрузки древесины в Хомутово и Жилкино, а также Иркутскую базу авиационной охраны лесов 25 июня. Первой точкой посещения делегации стал комплекс лесообрабатывающих ИП в Хомутово, где на одной территории расположено несколько участков приема и обработки древесины. На большинстве из них работают гастарбайтеры, а также нарушаются нормы пожарной безопасности и охраны труда. Хозяева пилорамы к депутатам так и не вышли, поговорить удалось только с рабочими из Узбекистана.
Кроме того, министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с сотрудниками МВД и прокуратуры в начале июня провели проверки деятельности пунктов приема и отгрузки древесины в рамках исполнения регионального закона. Всего в регионе зарегистрированы 1,3 тысячи таких пунктов.
Справка: Информационная система (ИС) «Лесрегистр» разработана во исполнение поручения правительства РФ о введении дополнительных мер контроля за заготовкой и оборотом древесины, а также распоряжения правительства РФ о реализации в Иркутской области пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины.
Система «Лесрегистр» разработана также в целях реализации закона «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», положениями которого предусмотрено обеспечение контроля за происхождением заготавливаемой древесины на основе регистрации пунктов ее приема, переработки и отгрузки, а также определена процедура постановки таких пунктов на учет и отчетность.