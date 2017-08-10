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06:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Систему «Лесрегистр» запустили для борьбы с незаконными рубками леса в Иркутской области

1,5 тысячи пунктов приема, переработки и отгрузки древесины уже поставлено на учет.

Источник: IrkutskMedia.ru

Информационную систему «Лесрегистр» запустили в эксплуатацию для борьбы с незаконными рубками леса в Иркутской области. По состоянию на начало августа 2017 года на учет в системе «Лесрегистр» поставлено около 1,5 тысячи пунктов приема, переработки и отгрузки древесины у 1070 предприятий, подано 1335 отчетов о работе данных пунктов за июнь 2017 года. Отметим, что Иркутская область стала первым субъектом РФ, где внедряется информационная система. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу министерства природных ресурсов и экологии РФ.

Правительством Иркутской области ведется работа по приобретению идентификационных карт и обеспечению их выдачи лесопользователям с августа текущего года в соответствии с лесной декларацией или договором купли-продажи лесных насаждений. В частности, в Иркутске заключен контракт с ПАО «Микрон» на поставку 480 тысяч штук специальных идентификационных карт в виде бумажных бесконтактных билетов с RFID — меткой и согласованной формой полиграфического оформления из отечественных комплектующих стоимостью до 10 рублей за штуку.

«В целях борьбы с незаконной заготовкой древесины должно быть предусмотрено распространение обязательных требований по поштучной маркировке древесины ценных пород не только при экспорте, но и при обороте на территории РФ. Иркутская область, одна из наиболее проблемных в области лесопользования, стала первым субъектом РФ, где внедряется ИС “Лесрегистр”», — сообщил глава Минприроды России Сергей Донской.

Отметим, Иркутская область входит в число самых богатых лесом субъектов РФ (леса занимают 83% территории) и наиболее проблемных с точки зрения незаконной заготовки древесины (на ее долю приходится более 50% от всего нелегального оборота древесины России), поэтому проблемы сохранения и рационального использования лесов в регионе находятся на особом контроле государства.

В рамках Года экологии в России планируется также создать институт общественного контроля — сформировать штат общественных лесных инспекторов в субъектах РФ и привлекать граждан и общественные организации к мероприятиям по выявлению и профилактике нарушений лесного законодательства.

Напомним, второй этап пилотного проекта по маркировке древесины проводится в Иркутской области в конце июня. Пути решения по вопросам его реализации обсудили на заседании рабочей группы в правительстве региона. Совещание состоялось под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ — руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика.

Как ранее сообщало ИА IrkutskMedia, депутаты Заксобрания Иркутской области, их коллеги из соседних регионов, члены комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям посетили пункты приема, переработки и отгрузки древесины в Хомутово и Жилкино, а также Иркутскую базу авиационной охраны лесов 25 июня. Первой точкой посещения делегации стал комплекс лесообрабатывающих ИП в Хомутово, где на одной территории расположено несколько участков приема и обработки древесины. На большинстве из них работают гастарбайтеры, а также нарушаются нормы пожарной безопасности и охраны труда. Хозяева пилорамы к депутатам так и не вышли, поговорить удалось только с рабочими из Узбекистана.

Кроме того, министерство лесного комплекса Иркутской области совместно с сотрудниками МВД и прокуратуры в начале июня провели проверки деятельности пунктов приема и отгрузки древесины в рамках исполнения регионального закона. Всего в регионе зарегистрированы 1,3 тысячи таких пунктов.

Справка: Информационная система (ИС) «Лесрегистр» разработана во исполнение поручения правительства РФ о введении дополнительных мер контроля за заготовкой и оборотом древесины, а также распоряжения правительства РФ о реализации в Иркутской области пилотного проекта по маркировке всей заготавливаемой древесины.

Система «Лесрегистр» разработана также в целях реализации закона «Об организации деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины на территории Иркутской области», положениями которого предусмотрено обеспечение контроля за происхождением заготавливаемой древесины на основе регистрации пунктов ее приема, переработки и отгрузки, а также определена процедура постановки таких пунктов на учет и отчетность.

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