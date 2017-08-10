Жителям Творогово обещали бесплатные места на кладбище за согласие на его строительство

В Красноярском крае жителям деревни Творогово, протестующим против строительства кладбища в двух километрах от их деревни, предложили бесплатные места для захоронения и работу на новом погосте. Об этом сообщает телеканал ТВК.

«Когда говорили про рабочие места, пошла агрессия, что нам предложат, могилки копать? Сказали, что кладбище скоро заполнено будет и нас туда же будут возить и бесплатно, а городские все будут платить за место», — сказал один из собеседников телекомпании.

Ранее сообщалось, что существующие кладбища Красноярска исчерпали свои ресурсы, поэтому власти решили сделать захоронение в 20 км от города, в Емельяновском районе. Местные жители с лета 2015 года неоднократно выражали протесты против его открытия: по их мнению, появление кладбища в 40 гектаров отравит грунтовые и сточные воды.

«У нас нет ни в одной деревне водопровода, все мы пользуемся водой из скважин. Трупный яд пойдет в грунтовые воды, и у нас будет рассол из трупного яда. В той же деревне Бадалык люди даже огород этой водой поливать не могут», — заявил местный житель Дмитрий Бахметьев.

Как пояснили в строительной компании «Монолитстрой», которая владеет территорией будущего погоста, они «помогают городу решить сложный вопрос».

«Никаких выгод, обменов, предложений мы не имеем. Мы сейчас пытаемся перевести операцию по переводу из сельхозземель в спецназначение, а по завершению участок будет передан муниципалитету», — рассказал ТВК управляющий директор ООО «Монолитстрой» Василий Прохоренко.

Сейчас жители подготовили обращение в прокуратуру, а также планируют организовывать референдум.

Население деревни Творогово — 630 человек, она расположена в 22 километрах от Красноярска. Против строительства кладбища для города они выступают с 2015 года, но к августу 2017 года региональное правительство уже подписало распрояжение о переводе сельскохозяйственных земель под строительство.

Как отмечает портал «Такие дела», миф об опасности трупного яда давно развеян современной наукой. Врач-патологоанатом Ольга Шустрова в интервью научно-популярному журналу «Медицина» рассказала, что «трупным ядом», как его называют в обиходе, практически невозможно заразиться.

«Это два химических соединения — кадаверин и путресцин, которые образуются при разложении тканей трупа. По сути, это конечный продукт разложения. Эти соединения достаточно токсичны Однако заразиться этими веществами здоровому человеку практически невозможно. Даже если “трупный яд” попадет в кровь, он почти сразу будет инактивирован в печени человека, а затем выведен из организма».