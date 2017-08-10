Предприятия Красноярска заплатят 3 млн рублей за загрязнение воздуха
Измерения проводили с помощью передвижных лабораторий.
Измерения проводили с помощью передвижных лабораторий.
За полгода специалисты краевого министерства экологии проверили более 40 предприятий в Красноярске. Нарушителям, загрязняющим атмосферу, выписали штрафы на сумму более 3 млн рублей.
Чистоту воздуха в городе отслеживают передвижные лаборатории. Когда горожане сообщают о подозрительном запахе в их районе, спецавтомобиль выезжает на место и производит замеры. Но для этого необходимо минимум 5 жалоб от неравнодушных красноярцев.
«Мы приезжаем на место, проводим эти процедуры и начинаем измерения. По окончании 20 минут у нас уже будут данные. Эти газоанализаторы прямого типа действия и данные показывают ежеминутно. Сейчас показывает, что воздух очень хорошего качества, всё гораздо ниже ПДК», — рассказала специалист передвижной лаборатории Татьяна Гончарова.
Передвижная лаборатория может определить 38 видов загрязнений. Среди них транспортные и производственные выбросы, а также несанкционированное сжигание отходов.
Отметим, что горячая линия по вопросам экологии работает в Красноярске уже два месяца. За это время операторы приняли 356 звонков. Пожаловаться на недобросовестных предпринимателей можно по телефону 212−17−06.