Предприятия Красноярска заплатят 3 млн рублей за загрязнение воздуха

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

За полгода специалисты краевого министерства экологии проверили более 40 предприятий в Красноярске. Нарушителям, загрязняющим атмосферу, выписали штрафы на сумму более 3 млн рублей.

Чистоту воздуха в городе отслеживают передвижные лаборатории. Когда горожане сообщают о подозрительном запахе в их районе, спецавтомобиль выезжает на место и производит замеры. Но для этого необходимо минимум 5 жалоб от неравнодушных красноярцев.

«Мы приезжаем на место, проводим эти процедуры и начинаем измерения. По окончании 20 минут у нас уже будут данные. Эти газоанализаторы прямого типа действия и данные показывают ежеминутно. Сейчас показывает, что воздух очень хорошего качества, всё гораздо ниже ПДК», — рассказала специалист передвижной лаборатории Татьяна Гончарова.

Передвижная лаборатория может определить 38 видов загрязнений. Среди них транспортные и производственные выбросы, а также несанкционированное сжигание отходов.

Отметим, что горячая линия по вопросам экологии работает в Красноярске уже два месяца. За это время операторы приняли 356 звонков. Пожаловаться на недобросовестных предпринимателей можно по телефону 212−17−06.