В Перми безнадзорных собак будут отлавливать вечером и в выходные

Бригады ловцов безнадзорных собак в Перми будут работать по вечерам и в выходные. Это сделают для повышения эффективности отлова.

Как рассказали Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, чтобы улучшить условия содержания животных, которые после отлова попадают в приют, в учреждении проводят ремонт. Появились камеры видеонаблюдения. Сотрудники учреждения получат специальные пропуска — карточки, а посетители и волонтеры смогут попасть в приют, предъявив документ, удостоверяющий личность.

В общей сложности с начала года в приют поступило 1180 безнадзорных собак. Новых хозяев обрели 650 бездомных животных.