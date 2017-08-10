В Перми безнадзорных собак будут отлавливать вечером и в выходные
Также в муниципальном приюте идёт ремонт, появились камеры видеонаблюдения.
Также в муниципальном приюте идёт ремонт, появились камеры видеонаблюдения.
Бригады ловцов безнадзорных собак в Перми будут работать по вечерам и в выходные. Это сделают для повышения эффективности отлова.
Как рассказали Пермской городской службе по регулированию численности безнадзорных собак и кошек, чтобы улучшить условия содержания животных, которые после отлова попадают в приют, в учреждении проводят ремонт. Появились камеры видеонаблюдения. Сотрудники учреждения получат специальные пропуска — карточки, а посетители и волонтеры смогут попасть в приют, предъявив документ, удостоверяющий личность.
В общей сложности с начала года в приют поступило 1180 безнадзорных собак. Новых хозяев обрели 650 бездомных животных.
Напомним, муниципальный приют попал в зону пристального внимания общественности в апреле этого года, когда в учреждении произошло жестокое убийство щенков. Директор приюта после скандала покинул свой пост. Конкурсная комиссия выбрала нового руководителя.