В Ленинском и Калининском районах ограничено движение транспорта

В двух районах Челябинска ограничено движение транспорта, сообщают в пресс-службе администрации города.

Сегодня, 10 августа, с 8:00 прекращено движение на участке от дома № 10 по улице Батумской до дома № 5 по улице Дзержинского. Объезд для транспорта будет организован по улицам Кронштадтской, Масленникова и Машиностроителей. Ограничения продлятся до 27 августа.