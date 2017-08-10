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12:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Ленинском и Калининском районах ограничено движение транспорта

Причина — ремонт тепломагистрали.

В двух районах Челябинска ограничено движение транспорта, сообщают в пресс-службе администрации города.

Сегодня, 10 августа, с 8:00 прекращено движение на участке от дома № 10 по улице Батумской до дома № 5 по улице Дзержинского. Объезд для транспорта будет организован по улицам Кронштадтской, Масленникова и Машиностроителей. Ограничения продлятся до 27 августа.

В Калининском районе до 24 августа закрыто движение на участке по улице Кудрявцева от улицы Шадринской до Сталелитейной с объездом по проспекту Победы, улицам Артиллерийской и Сталелитейной.

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