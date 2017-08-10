В Ленинском и Калининском районах ограничено движение транспорта
Причина — ремонт тепломагистрали.
Причина — ремонт тепломагистрали.
В двух районах Челябинска ограничено движение транспорта, сообщают в
Сегодня, 10 августа, с 8:00 прекращено движение на участке от дома № 10 по улице Батумской до дома № 5 по улице Дзержинского. Объезд для транспорта будет организован по улицам Кронштадтской, Масленникова и Машиностроителей. Ограничения продлятся до 27 августа.
В Калининском районе до 24 августа закрыто движение на участке по улице Кудрявцева от улицы Шадринской до Сталелитейной с объездом по проспекту Победы, улицам Артиллерийской и Сталелитейной.