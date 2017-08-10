Кыргызстанка на конкурсе красоты внезапно представила Армению

Источник: Informburo.kz

Заявленная от Кыргызстана на конкурс World Next Top Model 2017 модель Сусанна Егорян в финале выступила от Армении, пишет АКИpress.

По результатам прошедшего в Ливане конкурса Егорян стала первой вице-мисс. Вот только в Кыргызстане, где модель завоевала путёвку на международный конкурс, немного в шоке от произошедшего.

Источник: Informburo.kz

«Я в шоке так же, как и все. Я отправляла Сусанну от лица Кыргызстана, но не знала, что она так подставит и меня, и наш Кыргызстан. Организаторы не должны были допустить такого», — сказала директор модельного агентства Таттыбубу Самидинкызы.

Источник: Informburo.kz

Сама модель объяснилась в Instgram.

«Меня на этот конкурс отправляло не государство, я сама полетела, меня спонсировала сестра, которая сама связалась с организаторами. Там были такие правила: на некоторых выходах мы должны были выходить со страной, которую представляем, а на некоторых — с национальностью, которая в паспорте. Многим девочкам выдали по две ленты. Я свою страну не предала. Я могла бы взять только свою национальность, так как полетела сама, а многие говорили, что я недостойна представлять Кыргызстан, так как не кыргызка. Но я не меняла страну, я выступала за две», — объяснила Сусанна Егорян.

Позже в её Instagram появилась ещё одна ремарка о том, что она всё же виновата, что не предупредила заранее, но общественное мнение её, мягко говоря, не интересует.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.4537037037037% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BXk_AoPjtJh/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">говорит @assol_moldokmatova Ребят я тут не причём, что говорили то и делала как и все остальные ???????? И да абсолютно согласна , я виновата в том , что заранее об этом не написала, просто действительно не думала что люди подумают , что я предала свою страну ?? а так честно мне посрать кто что обо мне думает?????? я люблю свой Кыргызстан я люблю свою нацию , мне дороги мои близкие и родные , а ваше мнение для меня пыль??????? кто понял, что я не предавала КР - красавчик , а фейки , вы всегда останетесь в тени? Лишь бы кипишь навести , но запомните чёрный пиар , тоже пиар????? Black Star??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Post udostępniony przez WORLD MODEL?? (@susa_bonn) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-08-09T15:21:33+00:00">9 Sie, 2017 o 8:21 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.