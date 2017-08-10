Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Германия решила крымский вопрос назло Трампу
Зубная паста вызвала редкое смертельно опасное заболевание
Миллер высказался о транзите газа в Европу через Украину
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
Известную 21-летнюю актрису критикуют за пышные формы (фото)
63-летняя Меркель удивила Сеть нарядом, который носит 5 лет
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8«Скирда Патрика»
07:15 (мск), источник: Informburo.kz

Кыргызстанка на конкурсе красоты внезапно представила Армению

Модель осудили за предательство страны, но сама она предательством это не считает.

Источник: Informburo.kz

Заявленная от Кыргызстана на конкурс World Next Top Model 2017 модель Сусанна Егорян в финале выступила от Армении, пишет АКИpress.

По результатам прошедшего в Ливане конкурса Егорян стала первой вице-мисс. Вот только в Кыргызстане, где модель завоевала путёвку на международный конкурс, немного в шоке от произошедшего.

Источник: Informburo.kz

«Я в шоке так же, как и все. Я отправляла Сусанну от лица Кыргызстана, но не знала, что она так подставит и меня, и наш Кыргызстан. Организаторы не должны были допустить такого», — сказала директор модельного агентства Таттыбубу Самидинкызы.

Источник: Informburo.kz

Сама модель объяснилась в Instgram.

«Меня на этот конкурс отправляло не государство, я сама полетела, меня спонсировала сестра, которая сама связалась с организаторами. Там были такие правила: на некоторых выходах мы должны были выходить со страной, которую представляем, а на некоторых — с национальностью, которая в паспорте. Многим девочкам выдали по две ленты. Я свою страну не предала. Я могла бы взять только свою национальность, так как полетела сама, а многие говорили, что я недостойна представлять Кыргызстан, так как не кыргызка. Но я не меняла страну, я выступала за две», — объяснила Сусанна Егорян.

Позже в её Instagram появилась ещё одна ремарка о том, что она всё же виновата, что не предупредила заранее, но общественное мнение её, мягко говоря, не интересует.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Астане потерялась девочка, полиция ищет её родственников
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и ЦРУ
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь