Кыргызстанка на конкурсе красоты внезапно представила Армению
Модель осудили за предательство страны, но сама она предательством это не считает.
Модель осудили за предательство страны, но сама она предательством это не считает.
Заявленная от Кыргызстана на конкурс World Next Top Model 2017 модель Сусанна Егорян в финале выступила от Армении, пишет АКИpress.
По результатам прошедшего в Ливане конкурса Егорян стала первой
«Я в шоке так же, как и все. Я отправляла Сусанну от лица Кыргызстана, но не знала, что она так подставит и меня, и наш Кыргызстан. Организаторы не должны были допустить такого», — сказала директор модельного агентства Таттыбубу Самидинкызы.
Сама модель объяснилась в Instgram.
«Меня на этот конкурс отправляло не государство, я сама полетела, меня спонсировала сестра, которая сама связалась с организаторами. Там были такие правила: на некоторых выходах мы должны были выходить со страной, которую представляем, а на некоторых — с национальностью, которая в паспорте. Многим девочкам выдали по две ленты. Я свою страну не предала. Я могла бы взять только свою национальность, так как полетела сама, а многие говорили, что я недостойна представлять Кыргызстан, так как не кыргызка. Но я не меняла страну, я выступала за две», — объяснила Сусанна Егорян.
Позже в её Instagram появилась ещё одна ремарка о том, что она всё же виновата, что не предупредила заранее, но общественное мнение её, мягко говоря, не интересует.