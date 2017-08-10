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06:57 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кузбассе решают вопросы развития и благоустройства городской среды

В Кемерове прошло заседание совета муниципальных образований.

В Кемеровской области реализуется проект «Формирование комфортной городской среды», на который были выделены десятки млрд рублей.

По сообщению пресс-службы обладминистрации, заседание секции ЖКХ прошло при поддержке областного департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса. В нем приняли участие и. о. начальника департамента Кирилл Десяткин, начальник Госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко, представители главного управления архитектуры и градостроительства, Кузбасского центра энергосбережения, а также Региональной энергетической комиссии.

В Кирове завершилось заседание президентского совета по местному самоуправлению под председательством Владимира Путина. Кемеровскую область на нем представлял глава Ленинска-Кузнецкого Вячеслав Телегин. На заседании президент пообещал продлить действие проекта «Формирование комфортной городской среды» как минимум еще на три года. В этом году на реализацию проекта из госбюджета уже выделено 25 млрд рублей, с учетом софинансирования из региональных бюджетов эта цифра составляет 41,5 млрд рублей. В дальнейшем объем выделяемых средств также не должен быть меньше 25 млрд рублей в год.

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