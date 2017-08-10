Про заросшую Леопардовую набережную во Владивостоке вспомнили перед ВЭФом
Муниципальные рабочие вышли косить траву по просьбе краевой администрации.
Муниципальные рабочие вышли косить траву по просьбе краевой администрации.
Владивосток, 10 августа, PrimaMedia.
За месяц до проведения третьего Восточного экономического форума во Владивостоке внимание властей привлек проблемный участок у бухты Патрокл. Но речь не о реликтовом озере, которое загрязняют стоки из неисправной бесхозяйной канализации, а о заросшей травой Леопардовой набережной. Сейчас на объекте, открытом с размахом год назад, косят траву муниципальные рабочие. Принять меры перед форумом в служебном письме и.о. главы Владивостока Константина Межонова попросил
В письме, которое оказалось в распоряжении редакции, Эдуард Портнов просит принять меры по санитарной очистке, покосу травы и организации наружного освещения на Леопардовой набережной в рамках подготовки к ВЭФу.
Житель микрорайона Патрокл подтвердил, что покос травы начался 9 августа, но строго в границах набережной. Рабочие — подрядчики администрации Владивостока — уточнили ему, что иных работ пока что не запланировано.
Ранее PrimaMedia обратило внимание, что Леопардовая набережная, открытая с большим экологическим праздником, заросла травой и полевыми цветами. В мэрии тогда пояснили, что территория никому не принадлежит, но в августе представители городской администрации обратятся в суд, чтобы признать набережную муниципальной собственностью.
«В прошлом году администрация инициировала процедуру признания данного объекта бесхозяйным, с таким статусом он был поставлен на кадастровый учет. По закону по истечении года — это будет в августе — мы сможем обратиться в суд общей юрисдикции, чтобы признать право муниципальной собственности на это бесхозяйное имущество. Когда суд вынесет соответствующее решение, у нас появится основание содержать набережную в чистоте и порядке», — сообщали в
Напомним, торжественное открытие набережной состоялось 2 сентября 2016 года, его посетили спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и Константин Лобода, на тот момент исполнявший обязанности мэра Владивостока. Важные гости вручили «прописку» человеку в костюме леопарда, для горожан был устроен концерт с вокальными, хореографическими и цирковыми номерами.