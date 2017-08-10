Про заросшую Леопардовую набережную во Владивостоке вспомнили перед ВЭФом

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 10 августа, PrimaMedia.

За месяц до проведения третьего Восточного экономического форума во Владивостоке внимание властей привлек проблемный участок у бухты Патрокл. Но речь не о реликтовом озере, которое загрязняют стоки из неисправной бесхозяйной канализации, а о заросшей травой Леопардовой набережной. Сейчас на объекте, открытом с размахом год назад, косят траву муниципальные рабочие. Принять меры перед форумом в служебном письме и.о. главы Владивостока Константина Межонова попросил вице-губернатор Приморья Эдуард Портнов, сообщает ИА PrimaMedia.

В письме, которое оказалось в распоряжении редакции, Эдуард Портнов просит принять меры по санитарной очистке, покосу травы и организации наружного освещения на Леопардовой набережной в рамках подготовки к ВЭФу.

Житель микрорайона Патрокл подтвердил, что покос травы начался 9 августа, но строго в границах набережной. Рабочие — подрядчики администрации Владивостока — уточнили ему, что иных работ пока что не запланировано.

Ранее PrimaMedia обратило внимание, что Леопардовая набережная, открытая с большим экологическим праздником, заросла травой и полевыми цветами. В мэрии тогда пояснили, что территория никому не принадлежит, но в августе представители городской администрации обратятся в суд, чтобы признать набережную муниципальной собственностью.

«В прошлом году администрация инициировала процедуру признания данного объекта бесхозяйным, с таким статусом он был поставлен на кадастровый учет. По закону по истечении года — это будет в августе — мы сможем обратиться в суд общей юрисдикции, чтобы признать право муниципальной собственности на это бесхозяйное имущество. Когда суд вынесет соответствующее решение, у нас появится основание содержать набережную в чистоте и порядке», — сообщали в пресс-службе мэрии.