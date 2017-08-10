Горожане помогут создать нейросеть, считывающую показания счетчиков воды по фотографиям
На ее основе может появиться сервис, облегчающий оплату ЖКУ через интернет.
На ее основе может появиться сервис, облегчающий оплату ЖКУ через интернет.
Москвичей привлекут к участию в эксперименте по созданию электронного сервиса на основе нейронных сетей. Столичный Департамент информационных технологий работает над алгоритмом, который упростит передачу показаний приборов учета воды. Разработчики намерены научить сервис автоматически определять по фотографии, что показывает счетчик.
Обучить быстрому и точному распознаванию показаний нейросеть планируют до конца года. Для этого она должна обработать несколько тысяч фотографий счетчиков горячей и холодной воды.
Мы используем краудсорсинг (привлечение общественности к решению проблем и задач. — Прим. mos.ru) не только для сбора идей, но и для создания новых полезных сервисов вместе с москвичами. Для обучения нейросети нужно как минимум 10 тысяч фотографий счетчиков. Без помощи граждан собрать такую внушительную базу не удастся.
После завершения обучения нейросеть будет способна распознавать цифры на любых снимках, которые способен различить человеческий глаз, независимо от их качества, разрешения камеры, уровня освещенности и угла съемки. Если процент ошибок останется высоким, системе покажут дополнительные фотографии.
Система будет автоматически распознавать показания и передавать их в Единый
Адресные приглашения принять участие в эксперименте получат более 50 тысяч активных пользователей городских сервисов и порталов. Сегодня нейросети уже применяются в программном обеспечении беспилотных автомобилей, системах распознавания лиц, популярных приложениях для редактирования фотографий, где есть различные фильтры.
Напомним, Москва вошла в число мировых лидеров по использованию цифровых технологий. Сегодня почти каждая столичная семья пользуется городскими порталами для получения государственных услуг в электронном виде.