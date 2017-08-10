Горожане помогут создать нейросеть, считывающую показания счетчиков воды по фотографиям

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Москвичей привлекут к участию в эксперименте по созданию электронного сервиса на основе нейронных сетей. Столичный Департамент информационных технологий работает над алгоритмом, который упростит передачу показаний приборов учета воды. Разработчики намерены научить сервис автоматически определять по фотографии, что показывает счетчик.

Обучить быстрому и точному распознаванию показаний нейросеть планируют до конца года. Для этого она должна обработать несколько тысяч фотографий счетчиков горячей и холодной воды. ИТ-ведомство просит горожан принять участие в эксперименте и отправлять свои фото с показаниями приборов учета на страницу проекта. Для прикрепления фото не нужна регистрация.

Мы используем краудсорсинг (привлечение общественности к решению проблем и задач. — Прим. mos.ru) не только для сбора идей, но и для создания новых полезных сервисов вместе с москвичами. Для обучения нейросети нужно как минимум 10 тысяч фотографий счетчиков. Без помощи граждан собрать такую внушительную базу не удастся. Андрей Белозеров Советник руководителя Департамента информационных технологий города Москвы по стратегическим проектам и инновациям

После завершения обучения нейросеть будет способна распознавать цифры на любых снимках, которые способен различить человеческий глаз, независимо от их качества, разрешения камеры, уровня освещенности и угла съемки. Если процент ошибок останется высоким, системе покажут дополнительные фотографии.

В результате, по словам Андрея Белозерова, на базе этой нейросети может появиться сервис, который позволит не вводить данные счетчиков вручную.

Система будет автоматически распознавать показания и передавать их в Единый информационно-расчетный центр для формирования платежных документов.

Адресные приглашения принять участие в эксперименте получат более 50 тысяч активных пользователей городских сервисов и порталов. Сегодня нейросети уже применяются в программном обеспечении беспилотных автомобилей, системах распознавания лиц, популярных приложениях для редактирования фотографий, где есть различные фильтры.