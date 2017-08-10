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07:16 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Переносов сроков открытия тоннеля на ЖД вокзале Хабаровска больше не будет — ДВЖД

Объект планируется открыть в декабре и дополнительных сдвигов не предвидится.

В Хабаровске тоннель на ЖД вокзале планируют сдать зимой 2017 года, и на сегодняшний день сроки пока не переносились, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Пешеходный переход из-за аварийного состояния закрыли еще в 2009 году.

— Строительство объекта началось достаточно давно и продолжается по сей день. Работы идут в несколько этапов. Уже сделан проход тоннеля над всеми путями в районе станции Хабаровск-1, готовы выходы из тоннеля на платформы для пассажиров. Сейчас ведутся работы по реконструкции платформы № 3, лифтового оборудования, перрона. На данный момент о дополнительных сдвигах сроков по сдачи тоннеля не сообщалось, — отметила Инна Пепеляева, начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги.

Переход оборудуют выходом на улицу Ухтомского.
— Появилась необходимость доработки проектной документации, увеличения финансирования, закупки дополнительного оборудования. По этой причине, открытие тоннеля перенесено на декабрь 2017 года, — говорит начальник Дальневосточной региональной дирекции железнодорожных вокзалов Александр Синеев.

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