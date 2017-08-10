Катар объявил о бесплатных визах для граждан Казахстана

Граждане Казахстана смогут пребывать на Катарском полуострове по бесплатной визе 30 дней с возможностью продлить ее еще на 30 суток.
Граждане остальных 33 стран, среди которых, Германия, Франция, Турция, смогут получить визы по прибытии в Катар на 180 дней, в течение которых им будет разрешено дополнительное пребывание до 90 дней.
Таким образом, Катар, оказавшийся в изоляции
Высокопоставленный чиновник Катара добавил, что возможно дальнейшее усовершенствование визовой политики государства. Ранее одномесячные визы для туристов были однократными и стоили около 30 долларов США.