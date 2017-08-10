Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог: Германия решила крымский вопрос назло Трампу
Найдены кардинальные различия между мужским и женским мозгом
Ходорковский дал прогноз в случае победы Навального на выборах
Adidas закрывает розничные магазины в России
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
МИД РФ об отказе от доллара: иначе «будем сидеть у них на крючке»
Бойцов ВСУ убил взрыв собственного орудия – СМИ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
11Мрамор Микеланджело
8«Скирда Патрика»
07:30 (мск), источник: Kazinform

Катар объявил о бесплатных визах для граждан Казахстана

АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ — Государство Катар объявило о послаблении визового режима для граждан 80 стран мира, включая Казахстан, Индию, Россию и Китай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

Граждане Казахстана смогут пребывать на Катарском полуострове по бесплатной визе 30 дней с возможностью продлить ее еще на 30 суток.

Читайте также
Полмиллиарда тенге вернут монополисты жителям Костаная

Граждане остальных 33 стран, среди которых, Германия, Франция, Турция, смогут получить визы по прибытии в Катар на 180 дней, в течение которых им будет разрешено дополнительное пребывание до 90 дней.

Таким образом, Катар, оказавшийся в изоляции из-за обвинений в поддержке терроризма, рассчитывает увеличить приток туристов. Глава департамента туризма Хасан Аль Ибрахим отметил, что такой подход делает Катар самой открытой страной в регионе. По его словам, в Дохе рады зарубежным туристам, которые хотят узнать больше о стране, о культурном наследии Катара и ознакомиться с природными сокровищами полуостровного эмирата.

Высокопоставленный чиновник Катара добавил, что возможно дальнейшее усовершенствование визовой политики государства. Ранее одномесячные визы для туристов были однократными и стоили около 30 долларов США.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
Российский Ту-154 пролетел над Пентагоном и ЦРУ
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Полный список хрущевок под снос в Москве (карта)
Полицейские попались на аферах с квартирами
В Москве с большими скидками распродают элитное жилье
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь