Полиция Астаны разыскивает родных маленькой девочки
Девочку поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.
Девочку поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.
АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Несовершеннолетнюю девочку около часа ночи 10 августа обнаружили полицейские Астаны во время патрулирования района кольцевой по проспекту
В настоящее время устанавливается личность девочки, ее родителей и родственников. Девочка европейской национальности, возраст примерно 3−4 года, себя называет Миланой. Рост 115−120 сантиметров, волосы светлые, короткие, глаза карие. Одета в куртку, красную плащевку, жилетку белого цвета, футболку белого цвета, брюки розового цвета, на ногах мокасины розового цвета.
Лицам, владеющим информацией о девочке или кто узнал ее по фотографии просим позвонить по телефонам 8 (7172) 71 60 22, 8 778 917 05 78.