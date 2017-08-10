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07:28 (мск), источник: Sputniknews.kz

Полиция Астаны разыскивает родных маленькой девочки

Девочку поместили в Центр адаптации несовершеннолетних.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 10 авг — Sputnik. Несовершеннолетнюю девочку около часа ночи 10 августа обнаружили полицейские Астаны во время патрулирования района кольцевой по проспекту Кабанбай-батыра. Ее поместили в Центр адаптации несовершеннолетних, сообщили в ДВД Астаны.

В настоящее время устанавливается личность девочки, ее родителей и родственников. Девочка европейской национальности, возраст примерно 3−4 года, себя называет Миланой. Рост 115−120 сантиметров, волосы светлые, короткие, глаза карие. Одета в куртку, красную плащевку, жилетку белого цвета, футболку белого цвета, брюки розового цвета, на ногах мокасины розового цвета.

Лицам, владеющим информацией о девочке или кто узнал ее по фотографии просим позвонить по телефонам 8 (7172) 71 60 22, 8 778 917 05 78.

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