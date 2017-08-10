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07:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

Девушка из Красноярска станет участницей второго сезона шоу «Пацанки»

Реалити-шоу стартует 17 августа.

Девушка из Красноярска примет участие во втором сезоне проекта «Пацанки». Информация появилась на сайте телеканала. 25-летняя Виктория Константинова настоящая пацанка, работает в такси."Вика отличается довольно агрессивной манерой вождения. Впрочем, девушке не достаёт женственности и в обычной жизни. Её гардероб состоит только из спортивных костюмов, — рассказывают о ней организаторы шоу.

Красноярка без лишней скромности считает себя лучше всех, и говорит, что очень похожа на отца, который был криминальный авторитетом. Девушка может за деньги пробить колеса, или даже подраться. В течение проекта с Викторией, как и с другими участницами, будут заниматься профессиональные педагоги и психологи. Девушки будут заново узнавать себя, учиться быть добрыми, воспитанными и ухоженными. Новый сезон с участием красноярки стартует 17 августа.

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