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07:42 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовец зарубил незваного гостя топором из-за денег

Мужчина сам явился в правоохранительные органы и рассказал о случившемся.

29-летний житель Промышленновского района зарубил топором знакомого из-за денег.

Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомой местной жительницы. В это время ей позвонил 39-летний знакомый и попросил в долг 500 рублей. Женщина согласилась, так как боялась его, хотя знала, что долги он никогда не отдает.

Когда 39-летний мужчина пришел, обвиняемый решил с ним поговорить. На улице они поругались, а затем обвиняемый несколько раз ударил незваного гостя ножом и топором. Когда тот скончался, обвиняемый затащил тело в сарай, а сам отправился в полицию и всё рассказал. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

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