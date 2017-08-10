Кузбассовец зарубил незваного гостя топором из-за денег

Как сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области, обвиняемый распивал алкоголь в компании знакомой местной жительницы. В это время ей позвонил 39-летний знакомый и попросил в долг 500 рублей. Женщина согласилась, так как боялась его, хотя знала, что долги он никогда не отдает.

Когда 39-летний мужчина пришел, обвиняемый решил с ним поговорить. На улице они поругались, а затем обвиняемый несколько раз ударил незваного гостя ножом и топором. Когда тот скончался, обвиняемый затащил тело в сарай, а сам отправился в полицию и всё рассказал. Сейчас он находится под стражей, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.