Вузы Владивостока завершили приём бюджетников
В этом году заметно выросло количество «высокобалльников».
В этом году заметно выросло количество «высокобалльников».
В вузах Владивостока подошёл к концу основной этап приёмной кампании — по бюджетным местам для бакалавриата и специалитета. В трёх ведущих
Безусловным лидером среди вузов приморской столицы по количеству зачисленных бюджетников оказался Дальневосточный федеральный университет — по программам бакалавриата и специалитета уже зачислены больше 2500 студентов. Из них: 628 высокобалльников (320+ баллов по результатам 4-х экзаменов), которые удостоятся повышенной стипендии уже с первого семестра. К слову, в прошлом году их количество в ДВФУ чуть превысило 550 человек.
Всего в ходе приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в ДВФУ поступило 19 000 заявлений от абитуриентов из 80 субъектов РФ. Средний конкурс составил 9 человек на одно бюджетное место. Количество «платников» — как в ДВФУ, так и в других вузах — пока неизвестно.
Чуть ниже по списку — Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. В этом году Дальрыбвтуз получил в своё распоряжение 417 студентов на бюджетной основе. Самой популярной специальностью традиционно стало промышленное рыболовство, а средний проходной балл, как и в случае с ДВФУ, заметно вырос.
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