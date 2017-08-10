Вузы Владивостока завершили приём бюджетников

Источник: РИА "Новости"

В вузах Владивостока подошёл к концу основной этап приёмной кампании — по бюджетным местам для бакалавриата и специалитета. В трёх ведущих альма-матер приморской столицы регистрируется небывалый рост высокобалльников, по сравнению с прошлым годом, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Безусловным лидером среди вузов приморской столицы по количеству зачисленных бюджетников оказался Дальневосточный федеральный университет — по программам бакалавриата и специалитета уже зачислены больше 2500 студентов. Из них: 628 высокобалльников (320+ баллов по результатам 4-х экзаменов), которые удостоятся повышенной стипендии уже с первого семестра. К слову, в прошлом году их количество в ДВФУ чуть превысило 550 человек.

Всего в ходе приемной кампании на очные программы бакалавриата и специалитета в ДВФУ поступило 19 000 заявлений от абитуриентов из 80 субъектов РФ. Средний конкурс составил 9 человек на одно бюджетное место. Количество «платников» — как в ДВФУ, так и в других вузах — пока неизвестно.

Чуть ниже по списку — Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет. В этом году Дальрыбвтуз получил в своё распоряжение 417 студентов на бюджетной основе. Самой популярной специальностью традиционно стало промышленное рыболовство, а средний проходной балл, как и в случае с ДВФУ, заметно вырос.

«Действительно, в 2017 году мы заметили, что явно вырос уровень подготовки абитуриентов — они прямо-таки расхватали все специальности. Конкурс по большинству отделений составлял 2−3 человека на бюджетное место», — добавила в разговоре с корреспондентом редакции ответственный секретарь приёмной комиссии Дальрыбвтуза Елена Пальцева.

Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) на момент написания материала не смог предоставить корреспонденту «Восток-Медиа» актуальную информацию по абитуриентам-бюджетникам, но сотрудники этого вуза готовы поделиться данными в пятницу.

Что касается Тихоокеанского государственного медицинского университета — все 300 бюджетных мест также оказались заполнены, причём основной массив бюджетников предпочёл факультет «Лечебное дело». При этом из-за возросшего количества высокобалльников высокий конкурс наблюдался и на считающийся престижным стоматологический факультет.