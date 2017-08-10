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09:17 (мск), источник: Вести - Калининград

Прогноз погоды в городах Калининградской области

В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет облачно, небольшой дождь. Средняя отметка температуры в регионе составит 24 градуса тепла.

Источник: Вести - Калининград

В Балтийске +22, в Мамоново и Зеленоградске +23. В Багратионовске и Правдинске +26, в Полесске +24. В Советске +25. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 26 градусов тепла. В Нестерове аналогичная температура. В Краснознаменске ожидается 26 градусов выше нуля.

В Калининграде утром будет облачно, без осадков, около 19° выше нуля, Ветер по-прежнему северо-западный до 3 м\с. К полудню уже воздух прогреется до +24°, возможны гроза и дождь. К вечеру облака рассеются, и наступит среднестатистический августовский вечер, для которого +20 — вполне хороший показатель. После 21:00 метеорологи снова обещают дождь.

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