Прогноз погоды в городах Калининградской области

В Балтийске +22, в Мамоново и Зеленоградске +23. В Багратионовске и Правдинске +26, в Полесске +24. В Советске +25. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 26 градусов тепла. В Нестерове аналогичная температура. В Краснознаменске ожидается 26 градусов выше нуля.

В Калининграде утром будет облачно, без осадков, около 19° выше нуля, Ветер по-прежнему северо-западный до 3 м\с. К полудню уже воздух прогреется до +24°, возможны гроза и дождь. К вечеру облака рассеются, и наступит среднестатистический августовский вечер, для которого +20 — вполне хороший показатель. После 21:00 метеорологи снова обещают дождь.