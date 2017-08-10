Прогноз погоды в городах Калининградской области
В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет облачно, небольшой дождь. Средняя отметка температуры в регионе составит 24 градуса тепла.
В Калининградской области, по прогнозам специалистов, будет облачно, небольшой дождь. Средняя отметка температуры в регионе составит 24 градуса тепла.
В Балтийске +22, в Мамоново и Зеленоградске +23. В Багратионовске и Правдинске +26, в Полесске +24. В Советске +25. В Черняховске и Гусеве столбик термометра поднимется до 26 градусов тепла. В Нестерове аналогичная температура. В Краснознаменске ожидается 26 градусов выше нуля.
В Калининграде утром будет облачно, без осадков, около 19° выше нуля, Ветер