Екатеринбуржцам бесплатно раздадут 150 повременных «ЕКарт»
В рамках второго этапа эксперимента.
В рамках второго этапа эксперимента.
В Екатеринбурге расширяют эксперимент с использованием повременных «ЕКарт» в общественном транспорте. Как сообщил «Уралинформбюро» генеральный директор компании «И-Сеть» Павел Ведерников, 14 августа 2017 года горожанам начнут выдавать дополнительные проездные.
Их можно будет бесплатно получить в офисе компании с 10.00 до 17.00. Всего для екатеринбуржцев подготовлено 150 пластиковых карт.
Раздача дополнительных проездных связана с тем, что 15 августа 2017 года к эксперименту с повременным тарифом подключится МОАП.
Первые 100 повременных «ЕКарт» были выданы в июле. Их проверяли в трамваях и троллейбусах. Горожане могут делать пересадки в течение получаса за 28 рублей, в течение часа — за 40 рублей. Первый этап тестирования прошел без серьезных технических сбоев.