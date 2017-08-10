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09:19 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

В омском ТЮЗе назначен главный режиссер

В начале года омский ТЮЗ покинул Владимир Золотарь.

Место главного режиссера в омском ТЮЗе занял Евгений Рогулькин, известный по работам в Пятом театре и театре «Галерка», сообщает «Омск здесь».

Евгений Рогулькин — старший преподаватель кафедры мастерства актера НГТИ. Окончил Кемеровский Государственный институт культуры, отделение режиссуры. Омским театралам известен по спектаклям в «Галерке». В 2008 году он выпустил «Ретро», в 2009 — «Счастье лучше богатства». Кроме этого, в 2013 году поставил «Старомодную комедию» в «Пятом театре».

Напомним, в начале года омский ТЮЗ покинул Владимир Золотарь, который одновременно являлся и художественным руководителем, и главным режиссером театра.

После этого было решено вернуться к традиционной схеме, пригласив на пост директора Михаила Мальцева, а на должность главного режиссера другого специалиста.

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