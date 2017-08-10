Уфимцы приняли решение о переносе начала учебного года на 4 сентября

Перенос начала года в Башкирии с 1 сентября на 2-ое или 4-е число вызвал много вопросов как властей, так и у родителей школьников. А все потому, что на 1 сентября выпадает национальный праздник Курбан-байрам.

К вопросу подключились уфимские чиновники во главе с сити-менеджером Иреком Ялаловым. Руководитель администрации башкирской столицы жестко раскритиковал начальника управления образования города Елену Хаффазову и посоветовал ей в этом вопросе посоветоваться с народом.