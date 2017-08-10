Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Посол Украины объяснил пропажу сразу 37 украинцев в Финляндии
Коллекторы взыщут с россиян долги за ЖКУ
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
Как решаются споры вокруг школьного дресс-кодаВ одной из школ Тюмени школьницам запрещено носить брюки — и родители с этим не согласны
СМИ: Андрей Малахов написал заявление об увольнении
Звезда сериала «СашаТаня» снимается в Голливуде
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
СМИ: на располневшей Анне Седоковой на сцене разошлось платье
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11Мрамор Микеланджело
10:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Уфимцы приняли решение о переносе начала учебного года на 4 сентября

Большинство горожан проголосовали за проведение праздничной линейки 4 сентября.

Перенос начала года в Башкирии с 1 сентября на 2-ое или 4-е число вызвал много вопросов как властей, так и у родителей школьников. А все потому, что на 1 сентября выпадает национальный праздник Курбан-байрам.

К вопросу подключились уфимские чиновники во главе с сити-менеджером Иреком Ялаловым. Руководитель администрации башкирской столицы жестко раскритиковал начальника управления образования города Елену Хаффазову и посоветовал ей в этом вопросе посоветоваться с народом.

Уфимцы высказали свое мнение в социальных сетях. Причем за два дня большинство проголосовали за перенос начала года на 4 сентября — 9760 опрошенных. Далее следуют те, кто верен традициям. За торжественные линейки 1 сентября высказались 4579 человек. На третьем месте оказалось 2 сентября — 988 голосов.

Комментарии
1
Алексей Чернов
там большая часть тех кто вообще не хотят идти в школу, те кому лень те и голосовали за 4-ое
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
Центробанк назначил временную администрацию в крымском Генбанке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Пролив Босфор закрыт властями Турции для прохода судов
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей Слова тут лишние, достаточно просто взглянуть на фотографию...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь