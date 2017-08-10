Уфимцы приняли решение о переносе начала учебного года на 4 сентября
Большинство горожан проголосовали за проведение праздничной линейки 4 сентября.
Большинство горожан проголосовали за проведение праздничной линейки 4 сентября.
Перенос начала года в Башкирии с 1 сентября на 2-ое или 4-е число вызвал много вопросов как властей, так и у родителей школьников. А все потому, что на 1 сентября выпадает национальный праздник
К вопросу подключились уфимские чиновники во главе с
Уфимцы высказали свое мнение в социальных сетях. Причем за два дня большинство проголосовали за перенос начала года на 4 сентября — 9760 опрошенных. Далее следуют те, кто верен традициям. За торжественные линейки 1 сентября высказались 4579 человек. На третьем месте оказалось 2 сентября — 988 голосов.