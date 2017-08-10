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09:18 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На север Среднего Урала идут заморозки

Ночью похолодает до нуля.

Источник: УралИнформБюро

В ночь на 11 августа 2017 года в северных районах Свердловской области ожидаются заморозки — до нуля градусов. На остальной территории региона столбики термометров поднимутся максимум до 10 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС.

Холодными будут и следующие ночи: градусники покажут плюс 7−12, в низинах и горах — лишь 3 градуса выше нуля. Днем в субботу и воскресенье ожидается до 19 градусов тепла. Местами пройдут дожди и прогремят грозы.

Относительно теплые ночи ждут екатеринбуржцев — до плюс 10 градусов. Самым теплым днем станет пятница — воздух прогреется до 20 градусов выше нуля. К воскресенью, по данным портала Gismeteo.ru, похолодает до плюс 12. В субботу на сутки зарядят дожди.

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