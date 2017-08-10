На север Среднего Урала идут заморозки

Источник: УралИнформБюро

В ночь на 11 августа 2017 года в северных районах Свердловской области ожидаются заморозки — до нуля градусов. На остальной территории региона столбики термометров поднимутся максимум до 10 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, сообщили «Уралинформбюро» в Уральском УГМС.

Холодными будут и следующие ночи: градусники покажут плюс 7−12, в низинах и горах — лишь 3 градуса выше нуля. Днем в субботу и воскресенье ожидается до 19 градусов тепла. Местами пройдут дожди и прогремят грозы.