В Уфе «Аллея сказок» пополнилась новыми героями

По информации уфимской мэрии, «Аллея сказок» появилась в Демском районе еще в 2013 году и изначально задумывалась как аналог «Поляны сказок» в Ялте. Проект оказался удачным — практически каждый год на аллее появляются новые персонажи. Здесь можно увидеть множество сказочных героев, знакомых по сказкам и мультфильмам, таким как «Буратино», «Ну, погоди!».