Жесткий контроль за ходом жатвы приносит плоды

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Так, водитель сельхозтехники не прошел обязательный предрейсовый медосмотр. А два погрузчика, использующиеся для трамбовки силосных и сенажных ям, работали без технического осмотра. Непорядок устранили. Прошло несколько дней, и прокурор района Максим Дацькевич в очередной раз отправляется в поля. Еду с ним. Будем анализировать обстановку в Смолевичском райагросервисе.

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По дороге Максим Вячеславович рассказывает, на что обращает внимание во время прокурорского мониторинга: На количество техники, ее внешний вид, есть ли поблизости пожарный расчет или бочка с водой. Также наблюдаю за организацией отвоза зерна и уборки соломы. Останавливаемся в поле близ деревни Усяжа. Прокурор вникает в ход работ. Их организация соответствует требованиям.

Едем проверять зерноток. Под навесом только что привезенный урожай. Видно, что он не залеживается: горка совсем небольшая. Скоро и она отправится в зерносушилку, а оттуда в зернохранилище. К самому зернохранилищу тоже, как говорится, вопросов нет. Металлические ворота надежно закрыты. Отворяем их: в полумраке возвышаются горы зерна, словно груды золота поблескивают. Стены и крыша без трещин и щелей: в погожий день мы не увидели ни одного лучика света, проникающего с улицы.