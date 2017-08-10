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09:32 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Жесткий контроль за ходом жатвы приносит плоды

Жесткий контроль за ходом жатвы приносит плоды. Во время сбора урожая даже в сравнительно благополучном Смолевичском районе поначалу не обошлось без проблем. В первые дни августа выявили несколько нарушений, за которые провинившимся уже выписали штрафы.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Так, водитель сельхозтехники не прошел обязательный предрейсовый медосмотр. А два погрузчика, использующиеся для трамбовки силосных и сенажных ям, работали без технического осмотра. Непорядок устранили. Прошло несколько дней, и прокурор района Максим Дацькевич в очередной раз отправляется в поля. Еду с ним. Будем анализировать обстановку в Смолевичском райагросервисе.

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По дороге Максим Вячеславович рассказывает, на что обращает внимание во время прокурорского мониторинга: На количество техники, ее внешний вид, есть ли поблизости пожарный расчет или бочка с водой. Также наблюдаю за организацией отвоза зерна и уборки соломы. Останавливаемся в поле близ деревни Усяжа. Прокурор вникает в ход работ. Их организация соответствует требованиям.

Едем проверять зерноток. Под навесом только что привезенный урожай. Видно, что он не залеживается: горка совсем небольшая. Скоро и она отправится в зерносушилку, а оттуда в зернохранилище. К самому зернохранилищу тоже, как говорится, вопросов нет. Металлические ворота надежно закрыты. Отворяем их: в полумраке возвышаются горы зерна, словно груды золота поблескивают. Стены и крыша без трещин и щелей: в погожий день мы не увидели ни одного лучика света, проникающего с улицы.

На обратном пути прокурор Дацькевич подводит итог: Такие рабочие проверки предназначены не для того, чтобы кого-то обязательно наказать, а для того, чтобы хлеборобы понимали — они делают дело государственной важности, и государство должно обеспечить все наилучшим образом.

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