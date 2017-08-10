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09:00 (мск), источник: Восток Медиа

Краевой суд решает судьбу арестованного вице-губернатора Приморья

По ходатайству прокурора заседание сделали закрытым.

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В эти минуты в Приморском краевом суде проходит заседание по делу приморского вице-губернатора Евгения Вишнякова. Его адвокаты пытаются обжаловать отправку высокопоставленного чиновника в СИЗО. В здании суда работает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В 15:07 апелляционная инстанция краевого суда приступила к рассмотрению жалобы адвокатов вице-губернатора Евгения Вишнякова. Заместителя Миклушевского подозревают в превышении полномочий и 27 июня поместили в следственный изолятор. Защита Вишнякова решила обжаловать это решение — адвокат считает, что стоит смягчить меру пресечения.

Сам Вишняков на заседании не присутствует. С судом он общается посредством конференц-связи, при этом очевидно, что нахождение в СИЗО не идёт ему на пользу: вице-губернатор постоянно кашляет.

В зале с начала заседания находились судья Наталья Чугункина, адвокат арестованного Евгений Подгородецкий и два представителя приморских СМИ. В 15:07 прокурор ходатайствовала о том, чтобы заседание сделали закрытым, Вишняков согласился с этим. В итоге журналистам пришлось покинуть зал и ждать результата в коридоре.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что Евгения Вишнякова задержали 26 июня. С февраля 2015 года он отвечал за вопросы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, тарифообразования, жилищного надзора, управления природными ресурсами, охраны окружающей среды и лесного хозяйства. 27 июня Фрунзенский районный суд Владивостока поместил чиновника под стражу на полтора месяца. Он является подозреваемым по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса РФ.

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