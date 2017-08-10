Краевой суд решает судьбу арестованного вице-губернатора Приморья
По ходатайству прокурора заседание сделали закрытым.
По ходатайству прокурора заседание сделали закрытым.
В эти минуты в Приморском краевом суде проходит заседание по делу приморского
В 15:07 апелляционная инстанция краевого суда приступила к рассмотрению жалобы адвокатов
Сам Вишняков на заседании не присутствует. С судом он общается посредством
В зале с начала заседания находились судья Наталья Чугункина, адвокат арестованного Евгений Подгородецкий и два представителя приморских СМИ. В 15:07 прокурор ходатайствовала о том, чтобы заседание сделали закрытым, Вишняков согласился с этим. В итоге журналистам пришлось покинуть зал и ждать результата в коридоре.
РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что Евгения Вишнякова задержали 26 июня. С февраля 2015 года он отвечал за вопросы ЖКХ,