Краевой суд решает судьбу арестованного вице-губернатора Приморья

Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

В эти минуты в Приморском краевом суде проходит заседание по делу приморского вице-губернатора Евгения Вишнякова. Его адвокаты пытаются обжаловать отправку высокопоставленного чиновника в СИЗО. В здании суда работает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В 15:07 апелляционная инстанция краевого суда приступила к рассмотрению жалобы адвокатов вице-губернатора Евгения Вишнякова. Заместителя Миклушевского подозревают в превышении полномочий и 27 июня поместили в следственный изолятор. Защита Вишнякова решила обжаловать это решение — адвокат считает, что стоит смягчить меру пресечения.

Сам Вишняков на заседании не присутствует. С судом он общается посредством конференц-связи, при этом очевидно, что нахождение в СИЗО не идёт ему на пользу: вице-губернатор постоянно кашляет.

В зале с начала заседания находились судья Наталья Чугункина, адвокат арестованного Евгений Подгородецкий и два представителя приморских СМИ. В 15:07 прокурор ходатайствовала о том, чтобы заседание сделали закрытым, Вишняков согласился с этим. В итоге журналистам пришлось покинуть зал и ждать результата в коридоре.