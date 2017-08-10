Учёные ПГНИУ: вода в 80% скважин непригодна для питья
В ней превышено содержание сульфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, магния и железа.
В ней превышено содержание сульфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, магния и железа.
Воду из 80% скважин Перми и Пермского района пить нежелательно. К такому выводу пришли учёные ПГНИУ, которые исследовали качество воды из 200 индивидуальных водозаборных скважин.
В Перми активно развивается малоэтажная жилая застройка. Люди предпочитают жить в отдельном доме с приусадебным участком. Для водоснабжения бурят индивидуальные скважины. Однако результаты исследования, которое провела бакалавр геологического факультета Зоя Кивилёва, говорят о том, что такая вода чаще всего не подходит для питья.
«Многие считают, что подземная вода значительно лучше по качеству, чем водопроводная, но это не так. Мы установили, что вода в большинстве скважин не пригодна для питья по таким показателям как минерализация, общая жесткость, в ней превышено содержание сульфатов, хлоридов, нитратов, нитритов, магния и общего железа», — пояснила доцент кафедры динамической геологии и гидрогеологии Пермского университета Ирина Щукова.
В Пермском районе ситуация немного лучше чем в городе. Это связано с тем, что в Перми больше источников загрязнения — выбросов промышленных предприятий и автотранспорта, промышленных стоков, утечек из городской системы канализации, противогололедных реагентов, свалок и бытовых отходов. По словам учёных, если вода в скважине не прошла лабораторный анализ и нет подтверждения, что она безопасна, обязательно нужно её кипятить или использовать фильтры.