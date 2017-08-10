Омичка выиграла грант на форуме «Таврида» в Крыму

Успешно закончилась поездка жительницы Омска на форум «Таврида. Напомним, 9 августа 2017 года там состоялось торжественное закрытие пятой смены «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев».

Среди участников была и омичка Анастасия Тарасова, ставшая одной из победительниц. Она представила проект, направленный на погружение студентов средних специальных заведений в работу археолога, а также популяризацию истории и исторических знаний. Молодая преподаватель истории получила на своей проект грант в размере 300 тысяч.

Анастасия Тарасова, участница форума:

— Проект направлен на социализацию студентов ссузов, которые выбрали рабочие профессии, связанные с работой в нефтегазовой, химической, машиностроительной и энергетической отраслях.

По мнению автора проекта, популяризация истории и повышение интереса к историческим знаниям среди подростков позволит увеличить их кругозор. Это также поспособствует появлению новых компетенций и даст возможность альтернативного отдыха на природе, который можно провести с пользой.

Гранты в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей получили 19 участников этой смены. А в так называемом «Конвейере проектов» участвовало в общей сложности более 100 идей, из которых эксперты отобрали самые лучшие.