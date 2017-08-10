Омичка выиграла грант на форуме «Таврида» в Крыму
Анастасия Тарасова была на популярном слете среди молодых преподавателей истории и получила 300 тысяч на проведение раскопок.
Анастасия Тарасова была на популярном слете среди молодых преподавателей истории и получила 300 тысяч на проведение раскопок.
Успешно закончилась поездка жительницы Омска на форум «Таврида. Напомним, 9 августа 2017 года там состоялось торжественное закрытие пятой смены «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев».
Среди участников была и омичка Анастасия Тарасова, ставшая одной из победительниц. Она представила проект, направленный на погружение студентов средних специальных заведений в работу археолога, а также популяризацию истории и исторических знаний. Молодая преподаватель истории получила на своей проект грант в размере 300 тысяч.
Анастасия Тарасова, участница форума:
— Проект направлен на социализацию студентов ссузов, которые выбрали рабочие профессии, связанные с работой в нефтегазовой, химической, машиностроительной и энергетической отраслях.
По мнению автора проекта, популяризация истории и повышение интереса к историческим знаниям среди подростков позволит увеличить их кругозор. Это также поспособствует появлению новых компетенций и даст возможность альтернативного отдыха на природе, который можно провести с пользой.
Гранты в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей получили 19 участников этой смены. А в так называемом «Конвейере проектов» участвовало в общей сложности более 100 идей, из которых эксперты отобрали самые лучшие.
Напомним, в этом году среди гостей форума были министр образования и науки России Ольга Васильева, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров и другие известные персоны.
На смене присутствовали 450 молодых специалистов из 85 регионов страны. Сотрудники музеев на форуме были представлены впервые.