Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия нашла способ разрушить газовые амбиции США в ЕС
В Мурманске мужчина убил врача и покончил с собой
В Турции в отеле избили русскую туристку
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
Сергей Лазарев в образе Паттинсона из «Сумерек»: фото со съемок
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
США не смирятся с унижением от РФ и готовят войну – эксперт
«Правый сектор» собрал армию для мести ВСУ – ДНР
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8«Скирда Патрика»
8Путин выпустил мальков омуля
09:02 (мск), источник: Om1.ru

Омичка выиграла грант на форуме «Таврида» в Крыму

Анастасия Тарасова была на популярном слете среди молодых преподавателей истории и получила 300 тысяч на проведение раскопок.

Успешно закончилась поездка жительницы Омска на форум «Таврида. Напомним, 9 августа 2017 года там состоялось торжественное закрытие пятой смены «Молодые преподаватели истории и сотрудники музеев».

Среди участников была и омичка Анастасия Тарасова, ставшая одной из победительниц. Она представила проект, направленный на погружение студентов средних специальных заведений в работу археолога, а также популяризацию истории и исторических знаний. Молодая преподаватель истории получила на своей проект грант в размере 300 тысяч.

Анастасия Тарасова, участница форума:

 — Проект направлен на социализацию студентов ссузов, которые выбрали рабочие профессии, связанные с работой в нефтегазовой, химической, машиностроительной и энергетической отраслях.

По мнению автора проекта, популяризация истории и повышение интереса к историческим знаниям среди подростков позволит увеличить их кругозор. Это также поспособствует появлению новых компетенций и даст возможность альтернативного отдыха на природе, который можно провести с пользой.
Гранты в размере 100, 200 и 300 тысяч рублей получили 19 участников этой смены. А в так называемом «Конвейере проектов» участвовало в общей сложности более 100 идей, из которых эксперты отобрали самые лучшие.

Напомним, в этом году среди гостей форума были министр образования и науки России Ольга Васильева, Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров и другие известные персоны.
На смене присутствовали 450 молодых специалистов из 85 регионов страны. Сотрудники музеев на форуме были представлены впервые.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Омске фальшивомонетчики распространяют поддельные пятитысячные купюры
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
В КНДР раскрыли детали возможного ракетного удара по Гуаму
США сочли неприемлемым визит Путина в Абхазию
Захарченко окончательно отказался от названия «Малороссия»
Голы Промеса и Зе Луиша принесли «Спартаку» победу
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Крупное ДТП в Москве с пожаром (появилось видео) Авария с участием четырех автомобилей произошла утром в среду на Варшавском шоссе
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь