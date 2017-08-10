Волгоград 13 августа посетят «Ночные волки»
Участники мотопробега «На Севастополь-2017» приедут в Волгоград 13 августа и посетят Мамаев курган.
Участники мотопробега «На Севастополь-2017» приедут в Волгоград 13 августа и посетят Мамаев курган.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», мотопробег — пролог к патриотическому мероприятию — «Русский реактор», которое пройдет в Севастополе 18 августа. Мотоколонна уже стартовала из Красноярска. Она будет останавливаться в местах воинских захоронений и возлагать цветы и венки к мемориалам Павшим Героям. В Волгограде мотоколонна посетит Мамаев курган и на большом диодном экране покажет горожанам лучшие моменты
Кроме того, байкеры установят в Волгограде Стену Благодарности, на которой горожане смогут написать слова благодарности в память о тех, кто пал в бою в Великой Отечественной войне.
Мероприятие пройдет в 11:00. В 13:30 байкеры возложат цветы к Вечному огню на площади Павших борцов. После проведения акции они проедут по Волгограду.