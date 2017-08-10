Волгоград 13 августа посетят «Ночные волки»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», мотопробег — пролог к патриотическому мероприятию — «Русский реактор», которое пройдет в Севастополе 18 августа. Мотоколонна уже стартовала из Красноярска. Она будет останавливаться в местах воинских захоронений и возлагать цветы и венки к мемориалам Павшим Героям. В Волгограде мотоколонна посетит Мамаев курган и на большом диодном экране покажет горожанам лучшие моменты байк-шоу, прошедших в Севастополе с 2014 года. Все желающие смогут сфотографироваться с «Ночными волками» и их мотоциклами.