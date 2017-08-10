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09:54 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоград 13 августа посетят «Ночные волки»

Участники мотопробега «На Севастополь-2017» приедут в Волгоград 13 августа и посетят Мамаев курган.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», мотопробег — пролог к патриотическому мероприятию — «Русский реактор», которое пройдет в Севастополе 18 августа. Мотоколонна уже стартовала из Красноярска. Она будет останавливаться в местах воинских захоронений и возлагать цветы и венки к мемориалам Павшим Героям. В Волгограде мотоколонна посетит Мамаев курган и на большом диодном экране покажет горожанам лучшие моменты байк-шоу, прошедших в Севастополе с 2014 года. Все желающие смогут сфотографироваться с «Ночными волками» и их мотоциклами.

Кроме того, байкеры установят в Волгограде Стену Благодарности, на которой горожане смогут написать слова благодарности в память о тех, кто пал в бою в Великой Отечественной войне.

Мероприятие пройдет в 11:00. В 13:30 байкеры возложат цветы к Вечному огню на площади Павших борцов. После проведения акции они проедут по Волгограду.

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