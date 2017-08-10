В Воронежской области построят трассу для военно-спортивной акции «Твой подвиг»
На трассе пройдут соревнования юноармейского движения Воронежской области.
На трассе пройдут соревнования юноармейского движения Воронежской области.
Акция «Твой подвиг» пройдет в Воронежской области в целях
Акция создана в целях
В акции примут участие воспитанники юноармейского движения, члены
— В первом забеге вместе с командами юноармейского движения Воронежской области трассу смогут пройти военнослужащие, офицеры управления армией, а также организаторы акции, что на личном примере продемонстрирует возможности новой базы, — заявил командующий общевойсковой армией ЗВО
Также в систему препятствий включат элементы военной техники и вооружения, которые подлежат списанию и снятию с хранения. На всей протяженности трассы участников соревнований будут сопровождать военнослужащие и волонтеры забега.
Соревнования между командами планируется проводить 2 раза в год. На базе военного полигона будут проходить комплексные тренировки и сборы юноармейского движения Воронежской области.