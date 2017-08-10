В Воронежской области построят трассу для военно-спортивной акции «Твой подвиг»

Источник: РИА "Воронеж"

Акция «Твой подвиг» пройдет в Воронежской области в целях военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи региона. Для проведения мероприятия на полигоне «Погоново» построят специальную трассу с препятствиями. Строительство завершат в конце сентября 2017 года, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) в среду, 9 августа.

Акция создана в целях военно-патриотического и спортивного воспитания молодежи региона, приобщения к здоровому образу жизни и поддержанию военно-прикладных видов спорта.

В акции примут участие воспитанники юноармейского движения, члены военно-патриотических клубов, кадеты, курсанты военных ВУЗов и ДОСААФ России, а также военнослужащие воинских частей гарнизона.

— В первом забеге вместе с командами юноармейского движения Воронежской области трассу смогут пройти военнослужащие, офицеры управления армией, а также организаторы акции, что на личном примере продемонстрирует возможности новой базы, — заявил командующий общевойсковой армией ЗВО генерал-майор Александр Перязев.

Также в систему препятствий включат элементы военной техники и вооружения, которые подлежат списанию и снятию с хранения. На всей протяженности трассы участников соревнований будут сопровождать военнослужащие и волонтеры забега.