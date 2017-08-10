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10:22 (мск), источник: РБК

Роспотребнадзор предупредил об опасности маникюра

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для тех, кто делает маникюр в салонах красоты. Власти просят обращать внимание на чистоту помещения и условия хранения инструментов, и обращаться с жалобами в ведомство в случае проблем.

Источник: РИА "Новости"

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для посетителей салонов красоты и студий, оказывающих специализированные услуги по маникюру и педикюру, и опубликовал их на своем сайте.

«Услуги по маникюру и педикюру, связанные с повреждением целостности кожных покровов, представляют эпидемиологическую опасность для населения», — отмечают в ведомстве.

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Через нестерильные инструменты могут передаваться гепатиты, ВИЧ-инфекции, грибковые заболевания и ряд инфекционных заболеваний. Для того, чтобы предотвратить такую опасность, салоны красоты обязаны проводить специальные дезинфекционные мероприятия и стерилизовать инструменты.

«Все манипуляции, которые могут привести к повреждению кожных покровов, должны осуществляться с применением стерильных инструментов и материалов», — говорится в документе.

Клиентам студий ногтевого сервиса и салонов красоты Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на чистоту помещений, где им делают маникюр и педикюр, а также на то, каким образом хранят маникюрные инструменты.

Влажная уборка помещений должна осуществляться «не менее двух раз в день с использованием моющих и дезинфицирующих средств», считают в надзорном ведомстве, а инструменты для маникюра и педикюра после стерилизации должны храниться с стерилизационных упаковках. ​"Допускается стерилизация инструментов в неупакованном виде при условии, что они будут использованы в течение часа или храниться в стерилизаторах, — говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

При этом инструменты, которые используют для манипуляций, при которых возможно повреждение кожных покровов, после каждого клиента без предварительного промывания водой должны помещаться в дезинфицирующий раствор.

«При выполнении маникюра и педикюра должны использоваться одноразовые непромокаемые салфетки для каждого посетителя, которые после использования подлежат дезинфекции и утилизации», — говорится в рекомендациях.

Дезинфекции после каждого клиента должны подвергаться ванночки для рук и ног, подушки, подкладываемые под ногу при проведении педикюра (для того, чтобы их можно было дезинфицировать, у подушек должны быть клеенчатые чехлы; допускается также использование одноразовых чехлов и салфеток).

Кроме того, в ведомстве указывают, что сотрудники салонов красоты и студий ногтевого сервиса должны регулярно проходить медицинские осмотры и иметь личные медицинские книжки.

В том случае, если у посетителей салонов красоты возникают вопросы, ведомство рекомендует обратиться в Управление Роспотребнадзора в том регионе, где они проживают. ​

В надзорном ведомстве также предупреждают, что «обеспечить соблюдение санитарных требований» при выполнении маникюра и педикюра в домашних условиях непросто. «Риски для потребителя значительно возрастают», — ​говорится в документе.

Ранее ведомство опубликовало рекомендации посетителям барбершопов. Общие правила посещения мужских салонов красоты такие же — нужно обращать внимание на соблюдение правил гигиены, а том случае, если возникают жалобы — обращаться в ведомство.

Комментарии
1
Yana Pyankova
В принципе, это же как , дважды два .. должны все знать и выполнять, но напоминать надо. В первую очередь, гигиена ради гигиены.
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