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09:14 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянин отсудил у сотового оператора полмиллиона рублей, списанные мошенником

В Иркутске мужчина отсудил полмиллиона рублей у сотового оператора, по вине которого с его карты списали крупную сумму денег.

Как 9 августа 2017 года сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда города, когда он находился в шиномонтажной мастерской, он обнаружил, что связь на его мобильном телефоне пропала. Ему поступило СМС-сообщение о том, что сотовый оператор заменил сим-карту. Понимая, что к его номеру телефона подключена услуга «мобильный банк», а он не обращался к оператору с просьбой о замене сим-карты, мужчина незамедлительно отправился в ближайший банкомат, чтобы сделать выписку по счету. Запросив баланс, он узнал, что с его банковской карты списано 500 тыс. рублей. На следующий день он обратился в банк, а также к сотовому оператору с заявлениями о необходимости разобраться в сложившейся ситуации, кроме того, обратился в полицию. Не дождавшись разрешения ситуации, мужчина обратился в суд с иском о взыскании убытков.

Суд установил, что в офис оператора связи обратился гражданин, представивший временное удостоверение личности на имя истца. На этом основании сотрудник фирмы заменил сим-карту. В тот же день с помощью услуги «мобильный банк» с банковской карты истца были переведены деньги на карту другого человека.

Согласно действующему законодательству, со стороны банка проведенная операция была надлежащим образом идентифицирована и аутентифицирована. Однако оператор сотовой связи предоставил клиенту услуги ненадлежащего качества: он обязан проверить достоверность сведений об абоненте. Установлено, что у оператора отсутствовало заявление о замене сим-карты от имени истца и копия документа, удостоверяющего его личность, на основании которых сим-карта была заменена. Таким образом, выдача сим-карты с абонентским телефонным номером истца постороннему человеку повлекла утрату денег в крупном размере.

Решением суда исковые требования о взыскании с оператора сотовой связи 500 тыс. рублей удовлетворены, требования о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены частично. Судом апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.

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