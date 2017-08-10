Иркутянин отсудил у сотового оператора полмиллиона рублей, списанные мошенником

Как 9 августа 2017 года сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда города, когда он находился в шиномонтажной мастерской, он обнаружил, что связь на его мобильном телефоне пропала. Ему поступило СМС-сообщение о том, что сотовый оператор заменил сим-карту. Понимая, что к его номеру телефона подключена услуга «мобильный банк», а он не обращался к оператору с просьбой о замене сим-карты, мужчина незамедлительно отправился в ближайший банкомат, чтобы сделать выписку по счету. Запросив баланс, он узнал, что с его банковской карты списано 500 тыс. рублей. На следующий день он обратился в банк, а также к сотовому оператору с заявлениями о необходимости разобраться в сложившейся ситуации, кроме того, обратился в полицию. Не дождавшись разрешения ситуации, мужчина обратился в суд с иском о взыскании убытков.