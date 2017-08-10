Иркутянин отсудил у сотового оператора полмиллиона рублей, списанные мошенником
В Иркутске мужчина отсудил полмиллиона рублей у сотового оператора, по вине которого с его карты списали крупную сумму денег.
В Иркутске мужчина отсудил полмиллиона рублей у сотового оператора, по вине которого с его карты списали крупную сумму денег.
Как 9 августа 2017 года сообщила
Суд установил, что в офис оператора связи обратился гражданин, представивший временное удостоверение личности на имя истца. На этом основании сотрудник фирмы заменил
Согласно действующему законодательству, со стороны банка проведенная операция была надлежащим образом идентифицирована и аутентифицирована. Однако оператор сотовой связи предоставил клиенту услуги ненадлежащего качества: он обязан проверить достоверность сведений об абоненте. Установлено, что у оператора отсутствовало заявление о замене
Решением суда исковые требования о взыскании с оператора сотовой связи 500 тыс. рублей удовлетворены, требования о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены частично. Судом апелляционной инстанции решение оставлено без изменения.