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09:44 (мск), источник: РИАЦ

Волгоградский студент планирует создать мобильный гид по историко-культурным объектам города-героя

Мобильное приложение, которое поможет жителям и гостям города-героя узнать больше об истории родного края, придумал студент-исследователь факультета исторического и правового образования ВГСПУ Кирилл Захаров. Свою идею он представил на профильной смене всероссийского молодежного образовательного форума «Таврида».

Проект «История? Поехали!» был задуман, чтобы популяризировать знания об истории родного края, представив их в удобном развлекательном формате.

— Мобильное приложение завязано на геолокации. Любой пользователь мобильного устройства скачивает его, выходит на центральную улицу своего города, открывает карту, на которой отображены историко-культурные объекты. Приблизившись к памятнику, в смартфоне высвечивается информация о нём, а после появляется вопрос по его истории. Ответив правильно, пользователь получает балл, который в дальнейшем можно будет обменять у партнеров, — рассказал автор проекта.

Предполагается, что к партнерской программе подключатся музеи и кафе Волгограда. Чем больше баллов сможет заработать пользователь приложения, тем больше возможностей у него будет для посещения новых мест города. В приложении также планируется опция создания персонального маршрута.

— Например, учитель планирует провести внеклассное мероприятие с детьми. Для экономии времени, ему лишь необходимо нажать специальную кнопку в приложении, которое в считанные секунды построит маршрут по городу с посещением историко-культурных объектов. В процессе знакомства с городом, дети ответят на вопросы, получат баллы, которые обменяют на посещение кафе — партнера приложения, — комментирует Кирилл Захаров.

Для реализации проекта автору потребуются специальные теоретические знания и практические навыки в сфере ведения бизнеса. Разработать и выгодно реализовать подобные стартапы на территории региона помогает программа «Ты — Предприниматель», предназначенная для молодых бизнесменов Волгограда и тех, кто только планирует ими стать. На территории Волгоградской области программа проходит уже третий год. За это время в ней обучилось около 8 тысяч начинающих предпринимателей. Бесплатно принять участие в программе может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Под руководством опытных преподавателей и действующих бизнесменов участники проекта смогут открыть свое дело уже до конца 2017 года. Чтобы пройти курс обучения, необходимо зарегистрироваться на сайте molpred34.ru и пройти тестирование.

Программа «Ты — предприниматель» дает шанс стать лучшим молодым предпринимателем года на региональном и на федеральном уровне. Вскоре будет объявлен конкурс бизнес-проектов и региональный этап всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России».

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