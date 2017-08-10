Волгоградский студент планирует создать мобильный гид по историко-культурным объектам города-героя

Проект «История? Поехали!» был задуман, чтобы популяризировать знания об истории родного края, представив их в удобном развлекательном формате.

— Мобильное приложение завязано на геолокации. Любой пользователь мобильного устройства скачивает его, выходит на центральную улицу своего города, открывает карту, на которой отображены историко-культурные объекты. Приблизившись к памятнику, в смартфоне высвечивается информация о нём, а после появляется вопрос по его истории. Ответив правильно, пользователь получает балл, который в дальнейшем можно будет обменять у партнеров, — рассказал автор проекта.

Предполагается, что к партнерской программе подключатся музеи и кафе Волгограда. Чем больше баллов сможет заработать пользователь приложения, тем больше возможностей у него будет для посещения новых мест города. В приложении также планируется опция создания персонального маршрута.

— Например, учитель планирует провести внеклассное мероприятие с детьми. Для экономии времени, ему лишь необходимо нажать специальную кнопку в приложении, которое в считанные секунды построит маршрут по городу с посещением историко-культурных объектов. В процессе знакомства с городом, дети ответят на вопросы, получат баллы, которые обменяют на посещение кафе — партнера приложения, — комментирует Кирилл Захаров.

Для реализации проекта автору потребуются специальные теоретические знания и практические навыки в сфере ведения бизнеса. Разработать и выгодно реализовать подобные стартапы на территории региона помогает программа «Ты — Предприниматель», предназначенная для молодых бизнесменов Волгограда и тех, кто только планирует ими стать. На территории Волгоградской области программа проходит уже третий год. За это время в ней обучилось около 8 тысяч начинающих предпринимателей. Бесплатно принять участие в программе может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет. Под руководством опытных преподавателей и действующих бизнесменов участники проекта смогут открыть свое дело уже до конца 2017 года. Чтобы пройти курс обучения, необходимо зарегистрироваться на сайте molpred34.ru и пройти тестирование.