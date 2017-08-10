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09:22 (мск), источник: Tengrinews

Певца назначили заместителем министра в Узбекистане

Певца назначили заместителем министра культуры в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

Источник: Tengrinews

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назначил на должность первого заместителя министра культуры популярного эстрадного певца Озодбека Назарбекова.

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«Подписано постановление главы государства, Озодбек Ахматович Назарбеков назначен заместителем министра культуры Узбекистана», — сказал собеседник агентства.

Назарбекову 43 года, в 2010 году он получил звание народного артиста Узбекистана. Профессиональную карьеру певца начал в 1994 году. В июне Озодбек Назарбеков был назначен директором телеканала «Ешлар» («Молодежь»), но уже через месяц покинул этот пост по собственному желанию, сохранив должность продюсера телеканала.

В феврале Мирзиеев вновь образовал Министерство культуры и Государственный комитет по физической культуре и спорту на базе Министерства по делам культуры и спорта.

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