Певца назначили заместителем министра в Узбекистане

Назарбекову 43 года, в 2010 году он получил звание народного артиста Узбекистана. Профессиональную карьеру певца начал в 1994 году. В июне Озодбек Назарбеков был назначен директором телеканала «Ешлар» («Молодежь»), но уже через месяц покинул этот пост по собственному желанию, сохранив должность продюсера телеканала.