Певца назначили заместителем министра в Узбекистане
Певца назначили заместителем министра культуры в Узбекистане, сообщает РИА Новости.
Певца назначили заместителем министра культуры в Узбекистане, сообщает РИА Новости.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев назначил на должность первого заместителя министра культуры популярного эстрадного певца Озодбека Назарбекова.
«Подписано постановление главы государства, Озодбек Ахматович Назарбеков назначен заместителем министра культуры Узбекистана», — сказал собеседник агентства.
Назарбекову 43 года, в 2010 году он получил звание народного артиста Узбекистана. Профессиональную карьеру певца начал в 1994 году. В июне Озодбек Назарбеков был назначен директором телеканала «Ешлар» («Молодежь»), но уже через месяц покинул этот пост по собственному желанию, сохранив должность продюсера телеканала.
В феврале Мирзиеев вновь образовал Министерство культуры и Государственный комитет по физической культуре и спорту на базе Министерства по делам культуры и спорта.