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09:21 (мск), источник: Newslab.ru

Жители Красноярского края спрятали вещей на 28 миллионов рублей

Люди прятали телефоны и автомобили.

Источник: Reuters

Судебные приставы разыскали 1390 жителей Красноярского края, имеющих различные долговые обязательства. Граждане прятались от приставов, объясняя это тем, что просто не имеют возможности отдать долг: у них нет денег или вещей, которые они могли бы продать.

За полгода приставы нашли у таких жителей края имущества на сумму 28,5 миллионов рублей. Люди прятали телевизоры и телефоны, в числе прочего нашли 101 спрятанный автомобиль.

В пресс-службе рассказали, что среди задолжавших жителей края большое число злостных неплательщиков алиментов: тратить деньги на собственных детей не хотели 908 граждан.

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