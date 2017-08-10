Жители Красноярского края спрятали вещей на 28 миллионов рублей
Люди прятали телефоны и автомобили.
Люди прятали телефоны и автомобили.
Судебные приставы разыскали 1390 жителей Красноярского края, имеющих различные долговые обязательства. Граждане прятались от приставов, объясняя это тем, что просто не имеют возможности отдать долг: у них нет денег или вещей, которые они могли бы продать.
За полгода приставы нашли у таких жителей края имущества на сумму 28,5 миллионов рублей. Люди прятали телевизоры и телефоны, в числе прочего нашли 101 спрятанный автомобиль.
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