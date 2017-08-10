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09:25 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэр Красноярска прокомментировал перенос конечной остановки в Солнечном

По словам Эдхама Акбулатова, работы направлены «на формирование удобной доступности».

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов рассказал, для чего в микрорайоне Солнечном создается новая конечная остановка. Напомним, с 12 августа маршруты № 23, 60, 61, 64 и 87 будут ездить до нового пункта на ул. Петрушина, 1. Строительство остановки началось по поручению мэра.

«Дорожные работы, прежде всего, направлены на формирование удобной для горожан пешеходной и транспортной доступности, в частности, к городскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями “Радуга” и детскому саду № 215», — цитирует Акбулатова пресс-служба администрации.

Чтобы продлить маршруты, рабочие обустроили конечный пункт «с нуля». В его состав входят места для посадки-высадки пассажиров и площадка, где стоят автобусы.

Ранее в мэрии отмечали, что схемы движения автобусов в Солнечный не изменяются. Все ныне действующие остановочные пункты сохраняются.

«Движение маршрута № 61 в Солнечном, как и ранее, будет осуществляться через бульвар Солнечный с высадкой и посадкой пассажиров в районе Красноярской межрайонной больницы № 2 по ул. 40 лет Победы, 2», — говорится в сообщении мэрии Красноярска.

Сейчас конечная остановка в Солнечном расположена на пр. 60 лет СССР. Согласно сервису 2ГИС, после ввода в строй остановки на ул. Петрушина маршруты автобусов продлятся более чем на 600 метров.

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