Мэр Красноярска прокомментировал перенос конечной остановки в Солнечном

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Глава Красноярска Эдхам Акбулатов рассказал, для чего в микрорайоне Солнечном создается новая конечная остановка. Напомним, с 12 августа маршруты № 23, 60, 61, 64 и 87 будут ездить до нового пункта на ул. Петрушина, 1. Строительство остановки началось по поручению мэра.

«Дорожные работы, прежде всего, направлены на формирование удобной для горожан пешеходной и транспортной доступности, в частности, к городскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями “Радуга” и детскому саду № 215», — цитирует Акбулатова пресс-служба администрации.

Чтобы продлить маршруты, рабочие обустроили конечный пункт «с нуля». В его состав входят места для посадки-высадки пассажиров и площадка, где стоят автобусы.

Ранее в мэрии отмечали, что схемы движения автобусов в Солнечный не изменяются. Все ныне действующие остановочные пункты сохраняются.

«Движение маршрута № 61 в Солнечном, как и ранее, будет осуществляться через бульвар Солнечный с высадкой и посадкой пассажиров в районе Красноярской межрайонной больницы № 2 по ул. 40 лет Победы, 2», — говорится в сообщении мэрии Красноярска.