Мэр Красноярска прокомментировал перенос конечной остановки в Солнечном
По словам Эдхама Акбулатова, работы направлены «на формирование удобной доступности».
По словам Эдхама Акбулатова, работы направлены «на формирование удобной доступности».
Глава Красноярска Эдхам Акбулатов рассказал, для чего в микрорайоне Солнечном создается новая конечная остановка. Напомним, с 12 августа маршруты № 23, 60, 61, 64 и 87 будут ездить до нового пункта на ул. Петрушина, 1. Строительство остановки началось по поручению мэра.
«Дорожные работы, прежде всего, направлены на формирование удобной для горожан пешеходной и транспортной доступности, в частности, к городскому реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями “Радуга” и детскому саду № 215», — цитирует Акбулатова
Чтобы продлить маршруты, рабочие обустроили конечный пункт «с нуля». В его состав входят места для
Ранее в мэрии отмечали, что схемы движения автобусов в Солнечный не изменяются. Все ныне действующие остановочные пункты сохраняются.
«Движение маршрута № 61 в Солнечном, как и ранее, будет осуществляться через бульвар Солнечный с высадкой и посадкой пассажиров в районе Красноярской межрайонной больницы № 2 по ул. 40 лет Победы, 2», — говорится в сообщении мэрии Красноярска.
Сейчас конечная остановка в Солнечном расположена на пр. 60 лет СССР. Согласно сервису 2ГИС, после ввода в строй остановки на ул. Петрушина маршруты автобусов продлятся более чем на 600 метров.