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09:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Резкое похолодание придёт в Новосибирск на выходных

Температура опустится до +15 градусов, ожидаются небольшие дожди, рассказали синоптики.

Резкое похолодание придёт в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Погода.

По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +21°C, малооблачно.

В ночь на пятницу температура составит +14°C, днем +20°C, небольшой дождь.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +9°C, днем +13°C, небольшой дождь.

Ночью в воскресенье температура составит +10°C, днем +16°C, небольшой дождь.

По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит +19°C, небольшой дождь.

В ночь на пятницу температура составит +11°C, днем +18°C, облачно.

В ночь на субботу столбик термометра покажет +11°C, днем +10°C, дождь, гроза.

Ночью в воскресенье температура составит +8°C, днем +13°C, дождь.

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