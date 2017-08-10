Резкое похолодание придёт в Новосибирск на выходных
Температура опустится до +15 градусов, ожидаются небольшие дожди, рассказали синоптики.
Температура опустится до +15 градусов, ожидаются небольшие дожди, рассказали синоптики.
Резкое похолодание придёт в Новосибирск на выходных, об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Погода.
По данным сервиса «Яндекса», днем в четверг столбик термометра покажет +21°C, малооблачно.
В ночь на пятницу температура составит +14°C, днем +20°C, небольшой дождь.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +9°C, днем +13°C, небольшой дождь.
Ночью в воскресенье температура составит +10°C, днем +16°C, небольшой дождь.
По прогнозу Gismeteo, днем в четверг температура составит +19°C, небольшой дождь.
В ночь на пятницу температура составит +11°C, днем +18°C, облачно.
В ночь на субботу столбик термометра покажет +11°C, днем +10°C, дождь, гроза.
Ночью в воскресенье температура составит +8°C, днем +13°C, дождь.