Мэр Новосибирска призвал жителей Академгородка поддержать создание сквера

Источник: Sibnovosti.ru

Глава Новосибирска Анатолий Локоть на своей странице в Facebook призвал горожан помочь мэрии перевести пустырь в Академгородке в статус рекреационных земель. Ранее жители соседних домов уже устраивали митинг с требованием разбить на этом участке сквер.

Как сообщил Анатолий Локоть, на 5 октября запланированы публичные слушания, на которых будет предложено перевести спорный участок в микрорайоне Щ (пересечение ул. Демакова и Российской) в зону общественной застройки (ОД-4.1). Для обустройства же сквера участку необходимо придать статус Р-2.

«Предложение пока пришлось сформулировать в параметрах, предусмотренных Генпланом города. Чтобы выйти на перезонирование в Р-2, призываю заинтересованных жителей, не дожидаясь слушаний в октябре, откликнуться на приглашение администрации Советского района, собраться и письменно зафиксировать инициативу по переводу территории в зону озеленения», — предложил градоначальник.

Публичные слушания в будний день 5 октября состоятся в здании администрации Октябрьского района, которое находится в нескольких десятках километров от микрорайона Щ.

Как сообщил Sibnovosti.ru один из организаторов движения за создание сквера Ерлан Байжанов, предварительное обсуждение судьбы участка пройдет в администрации Советского района 30 августа.