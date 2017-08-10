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10:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Эковахта: власти Краснодара планируют разбить тематический парк на Большом острове

КРАСНОДАР, 10 августа, ФедералПресс. Администрация Краснодара планирует разбить парк на Большом острове в честь 80-летия образования Краснодарского края как «тематический парк, отражающий историю и быт Кубани».

Напомним, что остров Большой уже не раз становится предметом споров между городскими властями, бизнес-сообществом, краснодарской общественностью и надзорными органами. Сейчас данная территория отнесена к категории зеленых зон, но появиться там может казачья деревня. В настоящее время власти Краснодара хотят возвести там тематический парк.

Замглавы Краснодара Владислава Ставицкого рассказал, что на территории будут расположены крупные площадки для проведения различных массовых мероприятий.

Рассматриваются способы обустройства спуска к реке и пристани для мало- и среднегабаритных катеров и яхт. Планируют высадить 800 деревьев, сообщается на сайте ЭкоВахта.

Из ответа Ставицкого следует, что краснодарские чиновники в дополнение ко всему планируют провести через Большой остров автомобильную магистраль «Южный скоростной периметр». Эта дорога должна пройти прямо через озеро Старая Кубань и по Большому острову, разрезав его на две неравные части.

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