Эковахта: власти Краснодара планируют разбить тематический парк на Большом острове

Напомним, что остров Большой уже не раз становится предметом споров между городскими властями, бизнес-сообществом, краснодарской общественностью и надзорными органами. Сейчас данная территория отнесена к категории зеленых зон, но появиться там может казачья деревня. В настоящее время власти Краснодара хотят возвести там тематический парк.

Замглавы Краснодара Владислава Ставицкого рассказал, что на территории будут расположены крупные площадки для проведения различных массовых мероприятий.

Рассматриваются способы обустройства спуска к реке и пристани для мало- и среднегабаритных катеров и яхт. Планируют высадить 800 деревьев, сообщается на сайте ЭкоВахта.