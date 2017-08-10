Волгоградцы смогут до 14 августа увидеть частицу Хитона младенца Христа
Волгоградцы смогут до 14 августа поклониться частицам Животворящего Креста Господня и Хитона младенца Христа в храме Успения Богородицы.
Волгоградцы смогут до 14 августа поклониться частицам Животворящего Креста Господня и Хитона младенца Христа в храме Успения Богородицы.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Волгоградской Епархии, увидеть реликвии волгоградцы смогут с 8:00 до 19:00. Отметим, что реликвии были переданы из
Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица своими руками соткала из тонкого верблюжьего волоса без единого шва Хитон для