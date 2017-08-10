Волгоградцы смогут до 14 августа увидеть частицу Хитона младенца Христа

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в Волгоградской Епархии, увидеть реликвии волгоградцы смогут с 8:00 до 19:00. Отметим, что реликвии были переданы из Спасо-Яковлевского Димитриева монастыря в Ростове Великом и постоянно находятся в Волгоградской епархии. После 14 августа они отправятся в храм Рождества Пресвятой Богородицы, расположенном в Южном благочинии.

Согласно церковному преданию, Пресвятая Богородица своими руками соткала из тонкого верблюжьего волоса без единого шва Хитон для Бога-младенца. С ним он не расставался всю свою земную жизнь. В начале 9 столетия византийская императрица Ирина передала этот Хитон в дар королю франков Карлу Великому по случаю его коронации. Святыню поместили в аббатство города Аржантей, откуда частица Хитона была передана в Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь в Ростове Великом.