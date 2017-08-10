Вынесено решение по делу бывшего минтранспорта Киринчука

Таким образом, по отношению к подсудимому было применено наказание в виде 16 месяцев лишения свободы с отбыванием в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа и штрафа в размере 700 у.е, с лишением права занимать государственные должности сроком на 5 лет, заявили прокуроры.