Вынесено решение по делу бывшего минтранспорта Киринчука
На вчерашнем заседании суда сектора Буюкань, представители законы огласили решение по делу Киринчука, который подозревался в извлечении выгоды из влияния.
На вчерашнем заседании суда сектора Буюкань, представители законы огласили решение по делу Киринчука, который подозревался в извлечении выгоды из влияния.
По решению прокуроров,
Таким образом, по отношению к подсудимому было применено наказание в виде 16 месяцев лишения свободы с отбыванием в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа и штрафа в размере 700 у.е, с лишением права занимать государственные должности сроком на 5 лет, заявили прокуроры.
Отметим, что приговор может быть обжалован в Кишиневской Апелляционной палате в течение 15 дней.