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10:52 (мск), источник: Actualitati.md

Вынесено решение по делу бывшего минтранспорта Киринчука

На вчерашнем заседании суда сектора Буюкань, представители законы огласили решение по делу Киринчука, который подозревался в извлечении выгоды из влияния.

Источник: AP 2017

По решению прокуроров, экс-министр был призван виновным в злоупотреблении служебным положением.

Таким образом, по отношению к подсудимому было применено наказание в виде 16 месяцев лишения свободы с отбыванием в пенитенциарном учреждении полузакрытого типа и штрафа в размере 700 у.е, с лишением права занимать государственные должности сроком на 5 лет, заявили прокуроры.

Отметим, что приговор может быть обжалован в Кишиневской Апелляционной палате в течение 15 дней.

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