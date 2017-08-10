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10:02 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Алросы» в Якутии

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Гидрологическая обстановка на подтопленном руднике «Мир» в Якутии, где шестые сутки ведутся поиски 8 работников предприятия, осложняется, об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Сибирского регионального центра МЧС.

Источник: РИА Новости

«Обследование горных выработок показало, что вода в шахте продолжает прибывать, гидрологическая обстановка ухудшается. Грунтовые воды постепенно заполняют горные выработки. Участок проведения поисковых работ необходимо защитить от воды, — сказал собеседник агентства.

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Замглавы МЧС России Владлен Аксенов, который с первого дня поисково-спасательных работ находится на руднике, вместе с горноспасателями и шахтерами провел пятичасовую смену под землей и лично оценил обстановку.

«Чтобы понимать, какая складывается ситуация, надо своими глазами ее увидеть — и масштаб разрушения, и те объемы, которые необходимо выполнить, и оценить обстановку. Ситуация сложная — множественные завалы, большие пробки из глины. Большинство выработок полностью затоплены, но работы по спасению людей мы продолжаем», — сообщил в свою очередь Аксенов.

Для более эффективного проведения поисково-спасательных работ под землю спускаются сводные команды горноспасателей МЧС России и шахтеров компании «АЛРОСА». Специалисты предприятия выполняют вспомогательные работы, в том числе по функционированию систем жизнеобеспечения шахты, доставке и монтажу необходимого оборудования.

«В рекордные сроки были смонтированы несколько мощных насосов для откачки воды из шахты. Обычно на эти работы уходит около месяца, но в данной ситуации были мобилизованы все технические и людские возможности. Более 50 человек с четырех наших предприятий осуществили монтаж насосов за 72 часа», — сообщил журналистам президент компании «АЛРОСА» Сергей Иванов.

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Общая группировка, задействованная в ликвидации последствий аварии, составляет 320 человек, из которых 170 — специалисты МЧС России, командированные в Мирный из различных регионов.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что в шахте в круглосуточном режиме по шесть-восемь часов работают смены спасателей из 60−80 человек.

«По данным на сегодня, разодраны завалы на 410 метрах, проведены работы по разведке горных выработок с применением альпинистского снаряжения на горизонтах минус 272 и минус 265, а также по монтажу и наладке насосов в скиповом и клетевом стволах на горизонте минус 210 и прокладке вспомогательного водоотливного трубопровода», — рассказали в МЧС.

Кроме того, продолжается непрерывный мониторинг газовой обстановки и водопритока в клетевом стволе, восстановление коммуникаций, смонтировано 330 метров вентиляционного става для приточного воздуха.

Комментарии
4
Иван Орлов
К сожалению, за такое время вряд ли кто выжил, хотя надежда умирает последней.. Если в советское время охрана труда на шахтах была на первом месте, то сейчас при капиталистах человеческая жизнь обесценилась..
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Иван Орлов
Я читал, что деньги списывают автоматом, если вы оплатили картой, а если через телефон, то договор не продлевается..
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Artur S
как отписаться от платных комментариев? Задолбали деньги списывать
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