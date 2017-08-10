Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: россияне массово возвращают путевки в Турцию
10 продуктов, которые вызовут у вас изжогу летом
Посол Украины объяснил пропажу сразу 37 украинцев в Финляндии
Названа цена самой дешевой квартиры в центре Москвы
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК
«Первый канал» рассказал, почему не продлил контракт с Олешко
На рядовое ДТП в Саратове приехал кортеж ДПС и ОМОН (фото)
Фото дня: водитель вез фонарные столбы на крыше
СМИ: на располневшей Анне Седоковой на сцене разошлось платье
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
8Тень Земли
8Отпуск с дымком
12:06 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

До 30 октября в Казани частично закрыта ул. М. Салимжанова

(Город Казань KZN.RU, 10 августа). До 30 октября в Казани частично закрыта проезжая часть ул. М. Салимжанова (одна полоса движения), на участке от ул. Татарстан до ул. А. Айдинова.

Об этом говорится в распоряжении заместителя руководителя Исполкома Казани № 2568р от 1 августа 2017 года.

Ограничение движения связано с проведением работ по благоустройству набережной озера Кабан.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Стали известны соперники казанского «Зенита» по клубному чемпионату мира
Сбербанк снизил ставки и первоначальный взнос по ипотеке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
Минкультуры выдало прокатное удостоверение фильму «Матильда»
В Турции задержали планировавшего сбить самолет США россиянина
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Средний чек россиян за поход в магазин снизился до 503 рублей
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Mitsubishi представила новую модель (фото) Сначала автомобиль поступит в продажу на азиатских рынках, чуть позже станет доступен и в других регионах
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Галкин высмеял переход Малахова с «Первого канала» на ВГТРК Популярный ведущий опубликовал в соцсети видео, на котором высказал свое мнение по поводу ухода своего коллеги по телеканалу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
10 необычных дизайн-решений в российских квартирах
Adidas закрывает розничные магазины в России
Застройщики многоэтажек отказываются от балконов
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Анна Старшенбаум продолжает жить с бывшим мужем ради ребенка Актриса откровенно рассказала про разрыв отношений с Алексеем Бардуковым.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь