До 30 октября в Казани частично закрыта ул. М. Салимжанова
(Город Казань KZN.RU, 10 августа). До 30 октября в Казани частично закрыта проезжая часть ул. М. Салимжанова (одна полоса движения), на участке от ул. Татарстан до ул. А. Айдинова.
(Город Казань KZN.RU, 10 августа). До 30 октября в Казани частично закрыта проезжая часть ул. М. Салимжанова (одна полоса движения), на участке от ул. Татарстан до ул. А. Айдинова.
Об этом говорится в распоряжении заместителя руководителя Исполкома Казани № 2568р от 1 августа 2017 года.
Ограничение движения связано с проведением работ по благоустройству набережной озера Кабан.