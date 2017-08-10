Жители двух районов Волгограда остались без холодной воды 10 августа

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в «Концессии водоснабжения», в Дзержинском районе воду отключили до 09:00 11 августа на улицах Фонтанной, Хуторской, Анненской, Осипенко, Садовой, Заводской, Джаныбековской, Руднянской и не только. Полный список адресов можно узнать здесь .

В Краснооктябрьском районе подачу воды возобновят в 19:00 11 августа. А пока без нее остаются жители улиц Поддубного, Хрустальной, Созидательной, Черниговской, Араратской и не только. Полный список адресов можно найти тут.