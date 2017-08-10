Крупная партия зараженного трипсом салата уничтожена в Нижнем Новгороде

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, в ведомство поступило сразу несколько заявок на получение карантинных сертификатов на 10 тонн свежих огурцов и томатов и 10 тыс. штук горшков свежего салата.

Отмечается, что заявившееся в управление Россельхознадзора юрлицо выращивает овощи в тепличном комплексе, расположенном в Нижнем Новгороде.

Однако при проведении контроля подкарантинной продукции в партии салата был выявлен карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс Frankliniella occidentalis.

Юрлицу незамедлительно было выдано предписание о необходимости уничтожить зараженную продукцию, что собственник тепличного комплекса и сделал методом сжигания.

СПРАВКА

Западный цветочный трипс, или Калифорнийский цветочный трипс (Frankliniella occidentalis) — вид трипсов рода Frankliniella (Thripinae, Thysanoptera), один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений.