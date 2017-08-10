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09:52 (мск), источник: НТА-Приволжье

Крупная партия зараженного трипсом салата уничтожена в Нижнем Новгороде

Юрлицо выращивает овощи в тепличном комплексе, расположенном в Нижнем Новгороде.

Как сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, в ведомство поступило сразу несколько заявок на получение карантинных сертификатов на 10 тонн свежих огурцов и томатов и 10 тыс. штук горшков свежего салата.

Отмечается, что заявившееся в управление Россельхознадзора юрлицо выращивает овощи в тепличном комплексе, расположенном в Нижнем Новгороде.

Однако при проведении контроля подкарантинной продукции в партии салата был выявлен карантинный объект — западный (калифорнийский) цветочный трипс Frankliniella occidentalis.

Юрлицу незамедлительно было выдано предписание о необходимости уничтожить зараженную продукцию, что собственник тепличного комплекса и сделал методом сжигания.

СПРАВКА

Западный цветочный трипс, или Калифорнийский цветочный трипс (Frankliniella occidentalis) — вид трипсов рода Frankliniella (Thripinae, Thysanoptera), один из опаснейших вредителей цветов и переносчик вирусов растений.

Для борьбы с западным цветочным трипсом наиболее эффективно введение карантина, фитосанитарные мероприятия (удаление повреждённых растений, стерилизация грунта, обеззараживание инструмента и тары, уничтожение сорняков), использование инсектицидов. Применяют химические препараты, например, арриво, актеллик, фосбецид, фитоверм, фуфанон, акарин, актара или биологический спинтор, альдикарб и биологические методы путём использования энтомофагов.

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