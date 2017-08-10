Петицию о защите самшитовых лесов в Краснодарском крае запустили в интернете
На сайте change.org открыт сбор
На сайте change.org открыт сбор
Документ адресован президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, министру природных ресурсов Краснодарского края Сергею Еремину и глава Апшеронского района Роману Герману.
Для успешного завершения петиции необходимо всего 500 подписей. Осталось собрать еще более 200.
Автор петиции утверждает, что экологическая катастрофа происходит прямо сейчас в самшитовых лесах региона на территории Апшеронского района — в Гуамском и Курджипском ущельях, Мезмайском каньоне, на Гуамском и Лагонакском хребтах, в ущелье Сухая балка. Всюду гибнут древние реликтовые самшитовые леса. Причина тому — нашествие опасного вредителя. Самшитовая огнёвка, по утверждению автора петиции, входит в топ-10 самых опасных инвазивных видов в истории человечества.
Опасность грозит самшитам не только в Краснодарском крае, но и на всем Кавказе. Растение уже занесено в Красную книгу, но сейчас ему грозит полное уничтожение.
«В связи с тем, что вредитель завезен к нам сравнительно недавно, естественных врагов у него на указанной выше территории практически нет. Без нашего немедленного вмешательства процесс гибели самшитовых лесов в России станет необратимым», — убеждена автор петиции.
Гибель самшитов, которые своими корнями укрепляют горные склоны в том числе и на туристических маршрутах, создает опасность камнепадов. В Гуамском ущелье и Мезмае туристические тропы буквально затянуты паутиной, которую создают гусеницы огнёвки, и все туристы и местные жители подвергаются опасности — гусеницы этой бабочки ядовиты, способны вызвать аллергии и дерматиты.
От имени жителей поселков Гуамка и Мезмай автор просит власти и ведомства принять меры и спасти самшитовые леса.
Ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявили, что
Специалисты считают, что меры необходимо принимать незамедлительно. План защиты особо ценных территорий, например
«В сложившейся ситуации только неординарные и оперативные усилия различных ведомств, поддержанные Правительством РФ, при осознанной поддержке местного населения могут спасти реликтовые леса в России», — призывают сотрудники Всемирного фонда дикой природы.