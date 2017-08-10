Петицию о защите самшитовых лесов в Краснодарском крае запустили в интернете

Документ адресован президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, министру природных ресурсов Краснодарского края Сергею Еремину и глава Апшеронского района Роману Герману.

Для успешного завершения петиции необходимо всего 500 подписей. Осталось собрать еще более 200.

Автор петиции утверждает, что экологическая катастрофа происходит прямо сейчас в самшитовых лесах региона на территории Апшеронского района — в Гуамском и Курджипском ущельях, Мезмайском каньоне, на Гуамском и Лагонакском хребтах, в ущелье Сухая балка. Всюду гибнут древние реликтовые самшитовые леса. Причина тому — нашествие опасного вредителя. Самшитовая огнёвка, по утверждению автора петиции, входит в топ-10 самых опасных инвазивных видов в истории человечества.

Опасность грозит самшитам не только в Краснодарском крае, но и на всем Кавказе. Растение уже занесено в Красную книгу, но сейчас ему грозит полное уничтожение.

«В связи с тем, что вредитель завезен к нам сравнительно недавно, естественных врагов у него на указанной выше территории практически нет. Без нашего немедленного вмешательства процесс гибели самшитовых лесов в России станет необратимым», — убеждена автор петиции.

Гибель самшитов, которые своими корнями укрепляют горные склоны в том числе и на туристических маршрутах, создает опасность камнепадов. В Гуамском ущелье и Мезмае туристические тропы буквально затянуты паутиной, которую создают гусеницы огнёвки, и все туристы и местные жители подвергаются опасности — гусеницы этой бабочки ядовиты, способны вызвать аллергии и дерматиты.

От имени жителей поселков Гуамка и Мезмай автор просит власти и ведомства принять меры и спасти самшитовые леса.

Ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявили, что из-за ввоза в регион самшитовой огневки в 2012 году и ее активного расселения в лесах Северо-Западного Кавказа реликтовому растению грозит исчезновение.

Специалисты считают, что меры необходимо принимать незамедлительно. План защиты особо ценных территорий, например тисо-самшитовой рощи в Кавказском заповеднике, составить не удалось. Дело в том, что самшитовую огнёвку не включили в перечень карантинных вредных организмов.