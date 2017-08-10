Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Трагедия в Хорватии: почему погибла Ирина Бережная
Жительнице Кельна ампутировали обе ноги и руку после укуса комара
Додон ответил на планы США построить объекты на базе в Молдавии
Adidas закрывает розничные магазины в России
Роман Абрамович и Даша Жукова расстались
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Звезда шоу «Голос. Дети» снялась в кино с Сергеем Безруковым
Умер актер из «Гарри Поттера»
Выпускники академии МВД: новый скандал (видео)
Все о новом Киа Рио (видео)
Анна Седокова оконфузилась на сцене: на ней треснуло платье – СМИ
Рудковская защищает сына: Родить много ума не надо
22-летняя внучка Алисы Фрейндлих устроила девичник (фото)
34-летняя Алсу отдыхает в деревне (фото)
Закусывайте, когда пьете — в «Правом секторе» обратились к ДНР
"Зуб за зуб": эксперт об ответе США на действия РФ
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Adidas закрывает розничные магазины в России
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
11Мрамор Микеланджело
10:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Петицию о защите самшитовых лесов в Краснодарском крае запустили в интернете

На сайте change.org открыт сбор онлайн-подписей под петицией «Спасем реликтовые самшитовые леса Краснодарского края от полного исчезновения».

Документ адресован президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, министру природных ресурсов и экологии РФ Сергею Донскому, министру природных ресурсов Краснодарского края Сергею Еремину и глава Апшеронского района Роману Герману.

Для успешного завершения петиции необходимо всего 500 подписей. Осталось собрать еще более 200.

Автор петиции утверждает, что экологическая катастрофа происходит прямо сейчас в самшитовых лесах региона на территории Апшеронского района — в Гуамском и Курджипском ущельях, Мезмайском каньоне, на Гуамском и Лагонакском хребтах, в ущелье Сухая балка. Всюду гибнут древние реликтовые самшитовые леса. Причина тому — нашествие опасного вредителя. Самшитовая огнёвка, по утверждению автора петиции, входит в топ-10 самых опасных инвазивных видов в истории человечества.

Опасность грозит самшитам не только в Краснодарском крае, но и на всем Кавказе. Растение уже занесено в Красную книгу, но сейчас ему грозит полное уничтожение.

«В связи с тем, что вредитель завезен к нам сравнительно недавно, естественных врагов у него на указанной выше территории практически нет. Без нашего немедленного вмешательства процесс гибели самшитовых лесов в России станет необратимым», — убеждена автор петиции.

Гибель самшитов, которые своими корнями укрепляют горные склоны в том числе и на туристических маршрутах, создает опасность камнепадов. В Гуамском ущелье и Мезмае туристические тропы буквально затянуты паутиной, которую создают гусеницы огнёвки, и все туристы и местные жители подвергаются опасности — гусеницы этой бабочки ядовиты, способны вызвать аллергии и дерматиты.

От имени жителей поселков Гуамка и Мезмай автор просит власти и ведомства принять меры и спасти самшитовые леса.

Ранее специалисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявили, что из-за ввоза в регион самшитовой огневки в 2012 году и ее активного расселения в лесах Северо-Западного Кавказа реликтовому растению грозит исчезновение.

Специалисты считают, что меры необходимо принимать незамедлительно. План защиты особо ценных территорий, например тисо-самшитовой рощи в Кавказском заповеднике, составить не удалось. Дело в том, что самшитовую огнёвку не включили в перечень карантинных вредных организмов.

«В сложившейся ситуации только неординарные и оперативные усилия различных ведомств, поддержанные Правительством РФ, при осознанной поддержке местного населения могут спасти реликтовые леса в России», — призывают сотрудники Всемирного фонда дикой природы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Погибла 30-летняя известная российская актриса
Алла Пугачева подарила на свадьбу внуку шикарную квартиру. Фото
В Пентагоне объяснили полет самолета ВКС РФ над Белым домом
Посольство РФ в США пояснило решение Москвы о высылке дипломатов
Центробанк назначил временную администрацию в крымском Генбанке
В МИД Украины заявили о бесполезности введения виз с Россией
В МЧС заявили об ухудшении ситуации на руднике «Мир» в Якутии
Пролив Босфор закрыт властями Турции для прохода судов
CNN: дипломаты США на Кубе подверглись «акустической атаке»
Спорт
Первая потеря Манчини: «Зениту» не помог даже гол главной звезды Кокорин забил, Дзюба подключился, а Паредес гениально раздавал - но этого не хватило, чтобы выиграть в Екатеринбурге
Авто
Фото дня: подделку «Бугатти» готовы купить за 5 000 000 рублей Слова тут лишние, достаточно просто взглянуть на фотографию...
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Малахов минус: выбираем нового ведущего шоу «Пусть говорят» Как ранее сообщали СМИ, руководство «Первого» уже нашло замену Андрею Малахову, однако «Кино Mail.Ru» предлагает пофантазировать, кто мог бы вести легендарное ток-шоу
Недвижимость
Опыт владельца: «Как меня обманули хитрой строчкой в договоре»
Эксперты выяснили, откуда чаще всего переезжают в Петербург
Adidas закрывает розничные магазины в России
Эксперты рассказали, какие квартиры скупают петербуржцы
Леди
Почему российские женщины не хотят феминизм, а хотят «платьишко» Женское движение за права становится все популярнее, но в нашей стране многие сопротивляются самостоятельности и мечтают найти мужчину, который решит их проблемы
Дети
Антон и Виктория Макарские увезли детей на лечение в Израиль Супруги решили, что море, теплый климат, дружеская обстановка и израильские врачи помогут Маше и Ване справиться с ангиной.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь