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10:38 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове ожидаются отключения электроэнергии

По сообщениям поставщика электричества Gas Natural Fenosa, сегодня 10 августа, ожидаются отключения электроэнергии в муниципии Комрат и в селах Авдарма, Конгаз, Джолтай и Этулия.

Источник: Reuters

Отключения возможны по следующим адресам:

— Гагаузия, улицы Бузина, Нахимова и Винзаводская, с 09:30 до 10:30.

— село Авдарма, улицы Котовского, Ленина, Мичурина, Фрунзе, Пролетарская, Тимошенко, с 11:30 до 13:00.

— село Конгаз, улицы Пушкина, Молодежная, Лазо, с 09:30 до 13:30.

— село Джолтай, улицы Чапаева и Суворова, с 09:30 до 18:00

Для дополнительной информации клиенты могут обратиться в службу поддержки по номеру 022−43−11−11.

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