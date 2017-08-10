В Молдове ожидаются отключения электроэнергии

— Гагаузия, улицы Бузина, Нахимова и Винзаводская, с 09:30 до 10:30.



— село Авдарма, улицы Котовского, Ленина, Мичурина, Фрунзе, Пролетарская, Тимошенко, с 11:30 до 13:00.



— село Конгаз, улицы Пушкина, Молодежная, Лазо, с 09:30 до 13:30.



— село Джолтай, улицы Чапаева и Суворова, с 09:30 до 18:00



Для дополнительной информации клиенты могут обратиться в службу поддержки по номеру 022−43−11−11.