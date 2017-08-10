В Молдове ожидаются отключения электроэнергии
По сообщениям поставщика электричества Gas Natural Fenosa, сегодня 10 августа, ожидаются отключения электроэнергии в муниципии Комрат и в селах Авдарма, Конгаз, Джолтай и Этулия.
По сообщениям поставщика электричества Gas Natural Fenosa, сегодня 10 августа, ожидаются отключения электроэнергии в муниципии Комрат и в селах Авдарма, Конгаз, Джолтай и Этулия.
Отключения возможны по следующим адресам:
— Гагаузия, улицы Бузина, Нахимова и Винзаводская, с 09:30 до 10:30.
— село Авдарма, улицы Котовского, Ленина, Мичурина, Фрунзе, Пролетарская, Тимошенко, с 11:30 до 13:00.
— село Конгаз, улицы Пушкина, Молодежная, Лазо, с 09:30 до 13:30.
— село Джолтай, улицы Чапаева и Суворова, с 09:30 до 18:00
Для дополнительной информации клиенты могут обратиться в службу поддержки по номеру 022−43−11−11.