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10:48 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Поздравление с днем рождения народного артиста СССР Олега Стриженова

Сергей Собянин поздравил с 88-летием народного артиста СССР Олега Стриженова.

Источник: РИА "Новости"

В поздравительной телеграмме Мэра Москвы, в частности, говорится:

«Выдающийся актер театра и кино, Вы вносите большой вклад в развитие отечественного искусства, приумножение его гуманистических традиций.

Персона
Олег Стриженов

Ваша богатая творческая биография наполнена глубокими и яркими работами, которые воспели идеалы благородства, справедливости, чести и полюбились миллионам зрителей. Популярнейшие фильмы с Вашим участием вошли в золотой фонд кинематографа нашей страны.

Олег Стриженов родился 10 августа 1929 года в Благовещенске. В 1953-м он окончил Театральное училище имени Б. В. Щукина. После этого он переехал в Таллин. Проработав один сезон там, он уезжает в Ленинград, а потом в Москву, где поступает в труппу Театра-студии киноактера.

Большую популярность Олег Стриженов получил после ролей в фильмах «Овод» и «Сорок первый». Он также сыграл в таких картинах, как «Капитанская дочка», «Белые ночи», «Третья молодость» и других. ​

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