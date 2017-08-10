Петербургские ученые составили карту любимых мест петербуржцев, проанализировав Instagram

«Чтобы определить любимые места отдыха петербуржцев, нам вначале потребовалось отсечь их от туристов, а затем составить рейтинг. В качестве базы для анализа мы выбрали социальную сеть “Инстаграм” (Instagram)», — отметила собеседница агентства.
На электронной карте любимых мест петербуржцев, в отличие от туристических Эрмитажа, Царского села и Невского проспекта, самыми популярными оказались Новая Голландия и Приморский парк Победы, Благовещенский и Ломоносовский мосты, Ледовый дворец и
Разработчики планируют предложить работу городской администрации, чтобы либо создать специальный сайт, либо мобильное приложение для туристов. Следующим шагом будет разработка сервиса, который мог бы отслеживать изменения предпочтений петербуржцев: какие места набирают популярность, а какие выходят из моды.
В дальнейшем ученые планируют поработать аналогичным образом с социальной сетью «ВКонтакте», а также готовы выполнить подобные расчеты по другим городам. «Чтобы обсчитать Москву, потребуется месяц, а вот на Калугу нужно не более 2 недель», — резюмировала Мухина.