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15:25 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Роспотребнадзор Башкортостана неправильно оценивал загрязнение воздуха в Уфе

Управление Роспотребнадзора по республике ненадлежащим образом реагировало на жалобы уфимцев на выбросы предприятий. К такому выводу пришла Башкирская природоохранная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, промышленные выбросы происходили в выходные дни или по ночам, а Роспотребнадзор отбирал пробы воздуха «спустя продолжительное время» и в рабочие дни. После этого горожанам сообщали, что загрязнений атмосферного воздуха не зафиксировано.

Кроме этого, санитарное ведомство при проведении проверок не всегда проводило исследования и не собирало информацию о возможных загрязнителях воздуха. Таким образом, предприятия-нарушители не привлекались к ответственности. Итог прокурорского представления: три сотрудника Роспотребназора привлечены к дисциплинарной ответственности.

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