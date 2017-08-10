Роспотребнадзор Башкортостана неправильно оценивал загрязнение воздуха в Уфе

По данным надзорного ведомства, промышленные выбросы происходили в выходные дни или по ночам, а Роспотребнадзор отбирал пробы воздуха «спустя продолжительное время» и в рабочие дни. После этого горожанам сообщали, что загрязнений атмосферного воздуха не зафиксировано.

Кроме этого, санитарное ведомство при проведении проверок не всегда проводило исследования и не собирало информацию о возможных загрязнителях воздуха. Таким образом, предприятия-нарушители не привлекались к ответственности. Итог прокурорского представления: три сотрудника Роспотребназора привлечены к дисциплинарной ответственности.